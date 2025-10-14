Le Kids Tour de l’AS Monaco fait escale à La Turbie ce mercredi 15 octobre

La tournée régionale de la caravane Rouge & Blanche poursuit sa route avec une sixième étape du côté de La Turbie, sur la Place Neuve.

Deux semaines après être passé à La Colle du Loup, le Kids Tour de l’ASM va cette fois-ci s’installer sur les hauteurs dans la cité médiévale, ce mercredi de 13h30 à 17h30. La commune est membre du programme ÜNSEME, qui signifie « ensemble » en langue monégasque. C’est la quatrième année consécutive que cette initiative, totalement gratuite, existe pour permettre à chacun de rencontrer leurs idoles dans un cadre familial et vivre une expérience inoubliable.

Animations et dédicaces

Pour l’occasion, le club a fait appel à Lukáš Hradecký, sa recrue estivale au poste de gardien. Le Finlandais, actuellement blessé à un genou, fera des dédicaces et échangera avec le public. Mais le programme va également s’articuler autour d’un quiz sur l’histoire du club de la Principauté et de diverses activités ludiques, comme un baby-foot géant ou encore une séance de tirs au but. Parmi les lots à gagner, des goodies, des billets pour assister à un match au stade Louis-II et un maillot Rouge et Blanc.

Le programme itinérant Rouge & Blanc attire de plus en plus © AS Monaco

Depuis sa création il y a quatre ans, le Kids Tour, initiative communautaire du programme AS Monacoeur, ne cesse d’attirer une communauté de plus en plus grande. Les dernières étapes ont été un succès, il y a fort à parier que cette sixième étape, dans la ville hôte du Centre de Performance de l’équipe première, connaîtra le même sort.