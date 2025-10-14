Découvrir Monaco
Monaco Tribune Répertoire - CélébritésCélébrités
Monaco Tribune Répertoire - CultureCulture
Monaco Tribune Répertoire - ÉvènementsÉvènements
Monaco Tribune Répertoire - Informations LocalesInformations Locales
Monaco Tribune Répertoire - Monaco Dans Le MondeMonaco Dans Le Monde
Monaco Tribune Répertoire - SortirSortir
Monaco Tribune Répertoire - Structures SportivesStructures Sportives
Monaco Tribune Répertoire - TourismeTourisme
Publicité »
Vidéos Podcasts
Logo de Monaco Tribune / Lien vers la page d'accueil
Brève

Le Kids Tour de l’AS Monaco fait escale à La Turbie ce mercredi 15 octobre

Par Stéphane Renaux
Publié le 14 octobre 2025
1 minute de lecture
La Turbie, nouvelle étape de la caravane Rouge et Blanche du Kids Tour © AS Monaco
Par Stéphane Renaux
- 14 octobre 2025
1 minute de lecture

La tournée régionale de la caravane Rouge & Blanche poursuit sa route avec une sixième étape du côté de La Turbie, sur la Place Neuve.

Deux semaines après être passé à La Colle du Loup, le Kids Tour de l’ASM va cette fois-ci s’installer sur les hauteurs dans la cité médiévale, ce mercredi de 13h30 à 17h30. La commune est membre du programme ÜNSEME, qui signifie « ensemble » en langue monégasque. C’est la quatrième année consécutive que cette initiative, totalement gratuite, existe pour permettre à chacun de rencontrer leurs idoles dans un cadre familial et vivre une expérience inoubliable.

Animations et dédicaces

Pour l’occasion, le club a fait appel à Lukáš Hradecký, sa recrue estivale au poste de gardien. Le Finlandais, actuellement blessé à un genou, fera des dédicaces et échangera avec le public. Mais le programme va également s’articuler autour d’un quiz sur l’histoire du club de la Principauté et de diverses activités ludiques, comme un baby-foot géant ou encore une séance de tirs au but. Parmi les lots à gagner, des goodies, des billets pour assister à un match au stade Louis-II et un maillot Rouge et Blanc.

as monaco kids tour
Le programme itinérant Rouge & Blanc attire de plus en plus © AS Monaco

Depuis sa création il y a quatre ans, le Kids Tour, initiative communautaire du programme AS Monacoeur, ne cesse d’attirer une communauté de plus en plus grande. Les dernières étapes ont été un succès, il y a fort à parier que cette sixième étape, dans la ville hôte du Centre de Performance de l’équipe première, connaîtra le même sort.

© AS Monaco