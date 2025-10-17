Ligue 1 : Sébastien Pocognoli impatient de jouer à Angers pour sa première avec l’AS Monaco

La trêve internationale terminée, le championnat reprend ses droits avec la 8ème journée et un déplacement à Angers demain (19h), synonyme de premier match pour le nouvel entraîneur belge sur le banc de l’AS Monaco.

Trois jours après sa première prise de parole lors de sa présentation, Sébastien Pocognoli s’est présenté devant les médias, à la veille de sa première avec le club de la Principauté, sur la pelouse du SCO, avant-dernier au classement de Ligue 1. Le défenseur allemand Thilo Kehrer a également livré ses impressions.

De l’excitation avant de démarrer

Le successeur d’Adi Hütter n’a pas caché son impatience d’entamer sa nouvelle aventure, lui qui est arrivé lors de la trêve, pendant que les joueurs étaient encore en repos ou bien en sélection. « Bien sûr que j’ai hâte de démarrer, je me sens bien sur un terrain et sur un banc de touche. La dernière ligne droite c’est important pour un coach, car tu as envie de voir se réaliser ce que tu as travaillé à l’entraînement durant la semaine. Il y a donc une forme d’excitation, car j’ai envie de voir rapidement comment se comporte mon équipe », a-t-il expliqué.

Sébastien Pocognoli supervise l’entraînement © Stéphane Renaux – Monaco Tribune

Avec seulement quatre séances dirigées au Centre de Performance de La Turbie, Sébastien Pocognoli apprend à connaître progressivement son groupe, amputé de nombreuses absences. La dernière en date, celle d’Éric Dier. Le défenseur anglais s’est blessé cette semaine à l’entraînement, touché à l’ischio droit et devrait être absent entre deux et quatre semaines. « On a toujours envie d’avoir un effectif au complet quand on arrive dans un nouveau club. Mais les choses sont telles qu’elles sont, parfois il y a une année sans blessures, c’était le cas depuis deux ans, et parfois ça arrive en cascade sans qu’il n’y ait de raison particulière », a-t-il ajouté.

De la confiance dans le groupe

Malgré une dynamique défavorable avec une seule victoire en un mois, le technicien ne s’inquiète pas et croit en ses joueurs pour inverser la tendance. « J’ai trouvé un groupe avec une bonne énergie car il y avait beaucoup de retours. L’ambiance était bonne et les cadres étaient très ouverts aux meetings organisés. J’espère donc qu’on aura un bon premier match pour valider tout ça, ce qui nous permettra d’accélérer le processus. Mais j’ai senti une bonne qualité et un bon focus lors des séances ! »

Les joueurs réunis autour de l’entraîneur © Stéphane Renaux – Monaco Tribune

Même son de cloche du côté de Thilo Kehrer, désigné capitaine pour la rencontre, « un privilège » selon ses mots. « C’est un honneur d’être capitaine de cette équipe. Cela me motive pour donner le maximum et les aider avec ma personnalité », a indiqué le défenseur allemand. « On est tous motivés aussi de commencer un nouveau challenge, une nouvelle aventure avec notre nouveau coach », a ajouté ce dernier.

Une philosophie à apporter

L’arrivée d’un nouvel entraîneur amène souvent à des changements de style. Mais Sébastien Pocognoli n’entend pas tout bousculer. « J’essaye de mettre un cadre en fonction de ma philosophie, et qu’elle colle avec les qualités des joueurs, mais je pense que ça peut bien fonctionner. Je m’attends à ce qu’on puisse déjà voir cela demain à Angers, surtout en termes de structure avec et sans ballon », a-t-il analysé.

Conscient que cela peut prendre du temps d’appliquer ses principes, malgré un effectif amoindri actuellement, le natif de Seraing ne se cherche pas d’excuse pour autant. « J’essaye de ne pas me fixer de timing pour mettre en place ma philosophie. ça me permet aussi de voir d’autres joueurs et essayer peut-être d’autres animations qui pourraient me donner plus de possibilités. Donc c’est mon objectif d’avoir une réponse sur le court terme, avant d’avoir davantage d’options une fois que le groupe sera au complet. »

Sa relation avec les cadres

Sébastien Pocognoli continue d’échanger régulièrement avec ses joueurs, en particulier Paul Pogba et Ansu Fati. « J’ai pu parler avec Paul notamment, qui, sur le court terme, doit d’abord retrouver le plaisir et la confiance dans son jeu, c’est la base, et le reste viendra par la suite. (…) Les qualités d’Ansu peuvent s’exprimer partout. Mais pour que ce soit le cas, il faut d’abord une discipline tactique. Pour qu’il les exprime au mieux, j’espère que le bloc équipe en possession du ballon lui donnera la possibilité d’avoir des idées et de les mettre en œuvre, c’est en tout cas là où j’ai envie d’arriver avec lui », a-t-il commenté.

Remplaçant cette saison, Thilo Kehrer sait que la concurrence devient plus rude mais croit en sa capacité de rebond. « C’était un peu plus difficile pour moi, mais ce n’est pas grave. Cela arrive et l’important est de rester concentré sur le travail, sur ce qui nous rend fort et d’avoir confiance en soi », admet l’ancien joueur du Paris Saint-Germain, qui apprécie la façon d’entraîner de l’ancien de l’Union Saint-Gilloise. « Il est très actif dans sa manière de faire, c’est un jeune technicien, un ancien joueur, donc il est très impliqué dans ses séances, comme ses adjoints (Kevin Mirallas et Artur Kopyt, ndlr). Personnellement, j’apprécie ça, car pour nous les joueurs, ça ramène une bonne dynamique. »

La prestation à Angers servira de premier révélateur pour l’AS Monaco version Sébastien Pocognoli, avant de basculer sur la venue de Tottenham en Ligue des champions mercredi soir (21h) au stade Louis II.