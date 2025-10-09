Quand le sport devient moteur de dialogue et d’engagement

Le 29 septembre 2025, le Yacht Club de Monaco a accueilli la deuxième édition de la Journée du Sport Italien dans le Monde, un événement organisé par l’Ambassade d’Italie à Monaco et placé sous le haut patronage de S.E. l’ambassadrice Manuela Ruosi.

Sponsorisé par l’Offroad Club Monaco (OCM), cet événement a réuni autour du thème « La diplomatie du sport : instrument de dialogue pour le bien-être du futur » de nombreuses personnalités issues des milieux sportif, académique et culturel, en présence de S.A.S. le Prince Albert II de Monaco. À cette occasion a été présenté, comme exemple d’exploit sportif, le premier record mondial UIM de longue distance en jet ski 100 % bioéthanol, réalisé par le pilote de la Fédération Monégasque de Motonautique, Massimiliano Mordenti, invité en qualité de panéliste.

Le sport, levier de santé et de paix

Au-delà des exploits sportifs, la soirée a donné la parole à plusieurs experts du monde académique et scientifique, venus rappeler le rôle du sport comme vecteur d’unité, de diplomatie et de bien-être. Le Pr Andrea Carteny (Université La Sapienza de Rome), le Pr Giorgio Meneschincheri et la Pr Francesca Lenzi ont exploré la manière dont l’activité physique agit comme outil de prévention et de cohésion sociale. Le Pr Carteny a retracé l’histoire du sport, de ses racines grecques aux initiatives contemporaines menées à Monaco, tandis que le Pr Meneschincheri a présenté son projet “Tennis & Friends”, alliant sport, célébrités et prévention santé. La Pr Lenzi, quant à elle, a souligné le rôle du sport dans la lutte contre la marginalisation et la dégradation environnementale. La soirée s’est conclue par un hommage au Maestro Giorgio Armani, à travers une vidéo exclusive où il affirmait : « Dello sport amo l’impegno » (Du sport, j’aime l’engagement).

Erminia Fezia, Mordenti Massimiliano, Mordenti Gianmarco Casiraghi, Diego Nargiso © Offroad Monaco

Un record mondial comme manifeste écologique

Au cœur de cet événement, l’Offroad Club Monaco (OCM) – fondé par Massimiliano et Erminia Fezia Mordenti – a présenté un projet à la croisée du sport, de la technologie et de la durabilité : le record mondial de longue distance en jet ski 100 % bioéthanol, officiellement homologué par l’UIM (Union Internationale Motonautique). Réalisé le 15 septembre 2025, cet exploit sportif et technologique conjugue performance et respect de l’environnement. Le jet ski, converti au FlexFuel et équipé d’un système innovant de ravitaillement anti-débordement conçu par l’ingénieur Andrea Pezzini, était exposé dans la Ballroom du Yacht Club, captivant la curiosité des invités. « Ce record n’a pas été seulement un défi sportif : il porte également un message fort en faveur de la durabilité. Nous avons choisi le bioéthanol et renoncé à un jet ski plus puissant, car nous croyons que le sport doit contribuer à construire un avenir plus respectueux de l’environnement, dans les limites de la technologie disponible aujourd’hui, tout en gardant le regard tourné vers le futur. » Au cours de son discours, le Dr Massimiliano Mordenti a tenu à remercier chaleureusement S.A.S. le Prince Albert II, M. Olivier Wenden, Vice-Président et CEO de la Fondation Prince Albert II de Monaco, M. Georges Marsan, Maire de Monaco, et M. Thomas Brezzo, Président du Conseil National, pour leur présence et leur précieux soutien.

De Monaco au monde : l’influence d’un modèle

Installé depuis de nombreuses années sur le Rocher, Massimiliano Mordenti a également revendiqué son attachement profond à la Principauté et à son modèle environnemental. « Mon épouse et moi, membres de la Fondation Prince Albert II de Monaco depuis de nombreuses années, remercions en tout premier lieu S.A.S. le Prince Albert II de Monaco et M. Olivier Wenden, Vice-Président et CEO de la Fondation, car nous avons beaucoup appris sur ce que chacun peut faire pour protéger l’environnement, les mers et les océans. » Pour lui, l’exemplarité monégasque se traduit par des gestes simples du quotidien : « Même un geste simple, comme ramasser un sac en plastique au sol et le jeter à la poubelle, compte. » Une philosophie inspirée par cette inscription visible sur les plaques d’évacuation pluviale de Monaco : « La mer commence ici. » « Je suis convaincu que si chacun, à son niveau, accomplit de petits gestes, ensemble nous pouvons créer un message porteur et universel pour le bien commun. »

Prof. Andrea Carteney, Prof. Francesca Lenzi, Diego Nargiso, Massimiliano Mordenti, Prof. Giorgio Meneschincheri © Offroad Monaco

Discipline, dépassement et transmission

La soirée, modérée par le Dr Diego Nargiso, ancien champion de tennis et aujourd’hui Senior Sport Manager au Politecnico di Torino, a mis en lumière la rigueur et la préparation nécessaires à la réalisation de ce record. « J’ai dû me préparer de manière extrêmement sérieuse, en suivant toutes les formalités. » Fidèle à son esprit mesuré, Massimiliano Mordenti illustre sa vision à travers une métaphore simple et parlante : « Il y a un exemple que je trouve très approprié : nous avons tous, enfants, adoré manger du pop-corn. Mais en réalité, le pop-corn n’est qu’un simple grain de maïs qui, une fois transformé, devient du pop-corn. De cette manière, les uns avec les autres, tous ensemble, nous pouvons faire de grandes choses. » Son message dépasse la sphère sportive : il invite à la transformation collective, à l’engagement et à la responsabilité partagée.

© Offroad Monaco

The Wake of Monaco : l’esprit d’exploration responsable

Ce record s’inscrit dans le cadre du projet “The Wake of Monaco”, une initiative portée par l’Offroad Club Monaco visant à créer de nouvelles expériences “offroad” depuis la Principauté – pour mieux y revenir. Une philosophie du mouvement et de la découverte, où le sport devient un vecteur de culture, de dialogue et de conscience écologique. « Monaco est notre maison. Nous voulons unir la passion pour le sport outdoor, le respect de l’environnement et le dialogue entre les peuples, avec une approche multidisciplinaire associant universités, centres de recherche et fédérations sportives internationales. » Le prochain rendez-vous est déjà fixé : le 21 novembre 2025 au Musée océanographique de Monaco, pour un atelier académique consacré au patrimoine culturel et naturel de la Méditerranée.

OCM : l’art de vivre le sport autrement

Inspiré par l’héritage du Prince Albert Ier et l’engagement de S.A.S. le Prince Albert II, l’Offroad Club Monaco développe des projets à la croisée du sport, de la culture et de la durabilité. Chaque initiative vise à expérimenter, comprendre et transmettre – dans un esprit d’exploration et de respect. L’OCM imagine la route comme un territoire d’expérience humaine et philosophique, un “offroad” au sens noble : sortir des sentiers battus pour tracer, ensemble, un avenir plus conscient.