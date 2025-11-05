Fumeurs et ex-fumeurs : faites-vous dépister, cela peut vous sauver la vie

Le cancer du poumon est un enjeu vital de santé publique / Photo via Unsplash

La Principauté déploie une campagne ciblée pour détecter précocement le cancer du poumon, première cause de mortalité par cancer dans le monde.

Sous l’impulsion de Christophe Robino, Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé, le Centre Monégasque de Dépistage lance une initiative majeure de prévention. Les assurés sociaux âgés de 50 à 80 ans recevront prochainement un courrier les invitant à évaluer leur éligibilité au programme.

Pour participer, il faut être fumeur ou ancien fumeur ayant consommé l’équivalent d’un paquet quotidien pendant vingt ans, et ne pas faire l’objet d’un suivi pulmonaire spécifique. L’examen proposé repose sur un scanner thoracique à faible dose, sans injection, entièrement gratuit et indolore.

Une détection précoce qui sauve des vies

Les études scientifiques démontrent l’efficacité du dépistage par scanner à basse dose, avec une réduction de la mortalité de vingt pour cent chez les patients dépistés. Détectés précocement, les cancers pulmonaires de stade précoce représentent quatre-vingt-cinq pour cent des cas identifiés lors des dépistages, avec une survie atteignant quatre-vingt-huit pour cent à dix ans.

Cette campagne s’inscrit dans une démarche globale de prévention où chaque geste compte pour protéger sa santé et celle de ses proches.