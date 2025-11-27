La philosophie s’invite à Monaco pour interroger les défis contemporains

L’AGORA – Maison Diocésaine s’apprête à accueiller une rencontre dédiée à la pensée critique et aux enjeux sociétaux actuels.

Ce samedi 29 novembre à 11h00, l’association ACLI de la Principauté de Monaco organise une journée consacrée à la philosophie dans le cadre de l’événement mondial institué par l’UNESCO. Cette initiative bénéficie du soutien de l’ambassade d’Italie.

Selon Ginevra De Masi, qui dirige l’association organisatrice, cette manifestation vise à stimuler les échanges sur les questionnements qui traversent notre société. L’ouverture des débats sera précédée d’une intervention de Niccolò Caissotti di Chiusano, président honoraire de l’organisation.

Philosophie et création au cœur des discussions

Deux personnalités interviendront lors de cette conférence, à savoir Flavia Silli, enseignante à l’Université Pontificale du Latran. Cette dernière abordera notamment le personnalisme et l’esthétique italienne du XXème siècle. Elle sera suivie de Gerardo De Vivo, journaliste et auteur reconnu pour ses travaux sur le sport.

La matinée se poursuivra avec une table ronde explorant les liens entre réflexion philosophique, vie en société, médias et création artistique contemporaine. Trois professionnelles des secteurs de la presse et de la mode y prendront part, en l’occurrence Francesca Bocchi de Montecarlo Style, Alessandra Luti, responsable de Fashion Wow, et Kolab Setten du QE Magazine. Les échanges seront animés par Giulia Frigo, également journaliste à MonteCarlo Style.

Cette manifestation s’inscrit dans la volonté de l’UNESCO de favoriser le dialogue interculturel et la réflexion collective sur la place de la philosophie dans nos sociétés. L’événement est ouvert à l’ensemble de la communauté monégasque.