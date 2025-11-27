La Princesse Charlène enchantée par le spectacle Danse avec Frankie à l’Auditorium Rainier III

La Princesse Charlène a rejoint la scène pour féliciter les enfants et rendre hommage au magnifique spectacle offert © Frédéric Nebinger / Palais princier

La Princesse Charlène a assisté mercredi à la 28e édition du Noël de Frankie, un événement caritatif dédié aux enfants malades et en situation de handicap.

Cet événement annuel, organisé sous le Haut Patronage du Prince Albert II, constitue un moment phare du calendrier caritatif monégasque. L’association « Les Enfants de Frankie », fondée en 1997 par Francien Giraudi, poursuit depuis près de trois décennies sa mission d’accompagnement des enfants confrontés à la maladie, au handicap ou aux difficultés sociales. Son action s’étend sur l’ensemble de la Principauté et la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Depuis 2023, elle bénéficie de la Présidence d’Honneur du Souverain, témoignant de la reconnaissance institutionnelle de son engagement.

© Frédéric Nebinger / Palais princier

Un spectacle porté par de jeunes talents

Cette année, le thème « Danse avec Frankie » a donné lieu à deux représentations énergiques et émouvantes. La particularité de ce spectacle réside dans ses interprètes : des jeunes artistes eux-mêmes touchés par des problématiques de santé. La Princesse Charlène a manifesté son enthousiasme en montant sur scène à l’issue du spectacle pour féliciter personnellement les jeunes participants. Ce geste spontané a permis de saluer tant le talent des enfants que le dévouement des bénévoles qui rendent possible cet événement fédérateur.

© Frédéric Nebinger / Palais princier © Frédéric Nebinger / Palais princier

Des centaines d’enfants ont ainsi pu vivre un moment festif et réconfortant, illustrant la vocation première de l’association : offrir joie et réconfort aux plus vulnérables durant la période des fêtes.