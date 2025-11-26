Le Prince Albert II en Ligurie : un voyage au cœur de l’histoire des Grimaldi

Le Prince Albert II a été accueilli par le maire Andrea Castellini, pour inaugurer sa visite en Italie © Frédéric Nebinger / Palais princier

Le souverain monégasque poursuit son exploration des liens historiques entre sa famille et la péninsule italienne avec une visite officielle dans deux communes ligures.

Moins d’une semaine après la célébration de l’amitié italo-monégasque lors de la Fête Nationale, le Prince Albert II s’est rendu en Ligurie ce mardi 25 novembre afin de poursuivre ses visites officielles sur les terres des Sites Grimaldi.

À Stella, sur les pas de Sandro Pertini

Première étape de ce périple ligure : la commune de Stella où le maire Andrea Castellini attendait le Prince devant l’église San Giovanni Battista – située dans le hameau du même nom, chef lieu de la commune de Stella. Le Souverain a tenu à fleurir la tombe de Sandro Pertini, enfant du pays devenu l’un des présidents les plus populaires de l’histoire italienne.

Né en 1896 dans ce village perché, Pertini a marqué son époque par son courage durant la Résistance et ses convictions antifascistes. Au-delà de cet hommage, le Prince a pu contempler les ruines d’un château ayant appartenu à ses ancêtres au Moyen Âge, avant de parcourir la Maison-Musée dédiée à l’ancien chef d’État.

Le Prince Albert a fleuri la tombe de l’ancien président Sandro Pertini © Frédéric Nebinger / Palais princier

Andora rejoint le réseau des Sites historiques Grimaldi

Cap ensuite sur Andora, où le maire Mauro Demichelis a accueilli le souverain pour un moment hautement symbolique. En dévoilant la plaque d’appartenance au réseau des « Sites historiques Grimaldi de Monaco », cette cité balnéaire officialise son lien avec la dynastie princière.

Inauguration de la plaque indiquant l’appartenance d’Andora aux Sites Grimaldi © Frédéric Nebinger – Palais Princier

Point d’orgue de l’après-midi : l’inauguration des travaux de restauration du château des Clavesana-Paraxo. Cette forteresse, aux mains des Grimaldi dès le XIIIe siècle, illustre l’envergure qu’avait acquise la famille bien avant les frontières actuelles de la Principauté. Une visite de l’église voisine a clôturé cette journée tournée vers la préservation d’un héritage commun entre Monaco et l’Italie.