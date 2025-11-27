Pirates, intrigues et œuvres d’art au sommaire des nouvelles Annales monégasques
La revue historique du Palais sort son 49e numéro avec des révélations sur les Grimaldi pirates, les intrigues de cour et les découvertes scientifiques du Prince Albert Ier.
Les archives du Palais princier publient leur nouveau volume annuel. Cette édition plonge dans les zones d’ombre de l’histoire monégasque. Rainier Ier Grimaldi, présenté par Yves Giraudon, naviguait entre piraterie et noblesse française au tournant du XIVe siècle. Inès Igier-Passet dévoile les manœuvres de Pomelline et Lambert Grimaldi, figures méconnues du XVe siècle qui ont tenté de prendre le pouvoir.
Les chercheurs s’intéressent aussi aux collections artistiques. Océane Acquier-Sicart vérifie si Polidoro da Caravaggio a réellement travaillé pour le Palais. Sophie Kovalevsky décrypte les fresques commandées aux peintres Murat et Carbillet pour décorer la galerie d’Hercule en 1860.
Albert Ier, prince savant et visionnaire
Deux études réévaluent le Prince Albert Ier. Anne-Marie Moulin retrace comment ses campagnes océanographiques ont contribué à la découverte de l’anaphylaxie par les médecins français. Ulrich Tiedau analyse son soutien précoce à l’idée d’une Europe fédérée avant 1914.
Un texte collectif termine le volume sur la période septembre-décembre 1944, quand Monaco retrouve sa souveraineté après l’occupation. La publication est en vente dans les points de vente monégasques et sur internet.
Cette 49e édition est vendue à Monaco en librairie et kiosques à journaux et en ligne sur : www.annales-monegasques.mc