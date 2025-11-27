Pirates, intrigues et œuvres d’art au sommaire des nouvelles Annales monégasques

Un jeune homme en costume et chapeau regardant le large, avec le rocher de Monaco et l'anse de Fontvieille en fond, le tout vu depuis le chemin des douaniers à Cap d'Ail. 1869 © Palais princier

La revue historique du Palais sort son 49e numéro avec des révélations sur les Grimaldi pirates, les intrigues de cour et les découvertes scientifiques du Prince Albert Ier.

Les archives du Palais princier publient leur nouveau volume annuel. Cette édition plonge dans les zones d’ombre de l’histoire monégasque. Rainier Ier Grimaldi, présenté par Yves Giraudon, naviguait entre piraterie et noblesse française au tournant du XIVe siècle. Inès Igier-Passet dévoile les manœuvres de Pomelline et Lambert Grimaldi, figures méconnues du XVe siècle qui ont tenté de prendre le pouvoir.

© Palais Princier

Les chercheurs s’intéressent aussi aux collections artistiques. Océane Acquier-Sicart vérifie si Polidoro da Caravaggio a réellement travaillé pour le Palais. Sophie Kovalevsky décrypte les fresques commandées aux peintres Murat et Carbillet pour décorer la galerie d’Hercule en 1860.

Visite du Palais Doria-Spinola à Gênes avec Mesdames Olivia ANTONI et Julia SAVIO 2013 © Palais princier

La Renommée et les Quatre saisons. Plafond de la chambre royale du palais de Monaco © Palais princier

Le prochain numéro des Annales monégasques célèbre le Prince Albert Ier

Albert Ier, prince savant et visionnaire

Deux études réévaluent le Prince Albert Ier. Anne-Marie Moulin retrace comment ses campagnes océanographiques ont contribué à la découverte de l’anaphylaxie par les médecins français. Ulrich Tiedau analyse son soutien précoce à l’idée d’une Europe fédérée avant 1914.

Un texte collectif termine le volume sur la période septembre-décembre 1944, quand Monaco retrouve sa souveraineté après l’occupation. La publication est en vente dans les points de vente monégasques et sur internet.

Cette 49e édition est vendue à Monaco en librairie et kiosques à journaux et en ligne sur : www.annales-monegasques.mc