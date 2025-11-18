Trois artistes à découvrir au Méridien Beach Plaza avec l’exposition « Celebrating The Riviera »

Le lobby du Méridien Beach Plaza a accueilli jeudi 13 novembre le vernissage officiel de l’exposition « Celebrating The Riviera ».

Les cinq artistes : Carol Bruton, Pip Todd-Warmoth, Slawn, Jesse Grylls et Paul Hughes, étaient présents pour dévoiler leur vision contemporaine de la Méditerranée. Présentée depuis le 9 septembre, cette sélection d’œuvres se poursuit jusqu’au 9 janvier 2026. L’exposition réunit ces cinq artistes contemporains dans le cadre d’un partenariat avec la galerie londonienne Tanya Baxter Contemporary. Cette galerie est reconnue pour sa curation d’artistes de premier plan.

Pip Todd-Warmoth capture l’architecture monégasque

Todd-Warmoth © Monaco Tribune

L’artiste britannique présente des compositions qui allient romantisme et précision architecturale. « View over Monaco Harbour, Larvotto Beach » (2011, huile sur panneau, 112 x 94 cm) et « View of the Casino from the Promenade » (2011, huile sur panneau, 100 x 150 cm) évoquent l’atmosphère et la mémoire des lieux emblématiques de la Principauté. « La Côte d’Azur est devenue un endroit très spécial pour moi. J’ai beaucoup peint Monaco, la Côte d’Azur est magnifique », confie l’artiste devant ses toiles. Ses rendus détaillés des sites rivierains mêlent éléments architecturaux et paysages dans une approche évocatrice.

© Monaco Tribune

« Celui-là est probablement le plus poétique. C’est un bâtiment tellement beau. Avec les montagnes et le ciel, c’est l’idée générale de lever les yeux vers le ciel qui me plaît. Le bâtiment s’y intègre parfaitement », ajoute-t-il.

Paul Hughes explore les nuances de bleu

Paul Hughes © Monaco Tribune

Les œuvres acryliques de Hughes offrent une méditation sur les connexions entre terre, ciel et mer. Son triptyque « Screaming for Joy / Three Types of Beautiful Rain » (2025, 30 x 24 cm chaque panneau) explore les variations atmosphériques côtières à travers des couleurs vibrantes et des textures évocatrices. L’artiste présente également « Screaming for Joy ‘Tumult sky’ » (2025, 30 x 24 cm), pièce capturant l’intensité des ciels méditerranéens. « J’ai travaillé uniquement avec le bleu et je voulais voir où cela me mènerait. Je me suis enfermé pendant un an. J’ai travaillé uniquement avec cette couleur et j’ai réalisé que le bleu était magnifique », explique-t-il.



© Cedou

Carol Bruton, une artiste locale inspirée par la mer

« Je nage toute l’année. Je passe l’hiver dans l’eau ! Je me retourne et je vois des formes flotter à la surface de la mer et du ciel. Avant, j’utilisais des pinceaux pour créer ce noyau, mais maintenant j’utilise des algues de la plage, des algues séchées, comme pinceaux. Je commence par la couleur de base, puis je passe au bleu, et ensuite je travaille comme de la dentelle avec les algues. Ces formes représentent des méduses, des coraux ou des visions planétaires. Je reste très simple. J’ai une couleur dominante, mais je garde un arrière-plan simple pour ne pas dérouter le spectateur », explique-t-elle.

Carol Bruton © Monaco Tribune

Reconnue pour son travail abstrait sur le mystère et le mouvement maritimes, Carol Bruton utilise des matériaux innovants comme la résine écologique et le vernis marin. Son installation « Bubbles » (segments d’environ 25 x 25 cm) et « Whispering Waves » (2025, 68 cm) traduisent la profondeur océanique imprégnée de lumière et de rythme méditerranéens. Ses créations évoquent l’énergie de la mer locale. « Mon plus grand collectionneur est le Prince Albert II, je suis très, très honorée de l’avoir. Il possède quelques œuvres, il est tellement passionné par l’océan. Je suis très honorée d’avoir ce lien », confie-t-elle.