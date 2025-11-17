Une zone franche monégasque à Nice : la proposition d’Éric Ciotti à la Principauté

Eric Ciotti cible le quartier de l'éco-Vallée au nord de l'aéroport de Nice, pour sa proposition de zone franche.

Éric Ciotti avance l’idée d’une zone d’activité dans les Alpes-Maritimes où les entreprises monégasques pourraient bénéficier des mêmes avantages fiscaux qu’en Principauté.

Président du groupe d’amitié franco-monégasque à l’Assemblée nationale, le candidat aux municipales niçoises part d’un constat : environ 25 000 Niçois font partie des 40 000 Maralpins qui travaillent quotidiennement à Monaco. Des déplacements qui génèrent des saturations importantes aux abords de la Principauté. « C’est une idée qui doit être poursuivie et qui doit prospérer car elle permettrait d’avoir une croissance des deux côtés de la frontière », affirme Éric Ciotti au micro de TVMonaco

L’éco-Vallée dans le viseur

Candidat à la succession de Christian Estrosi, Éric Ciotti cible désormais la plaine du Var, qui accueille actuellement l’éco-Vallée, projet lancé en 2005, pour constituer cette zone franche. « Nous pensons que c’est une très bonne idée. L’économie monégasque a besoin de se développer de 1000 emplois par an », déclare à TVMonaco Philippe Ortelli, président de la FEDEM, qui y voit une opportunité pour les entreprises monégasques et leurs salariés français.

Pour Fabrice Notari, du côté du Conseil National, cette alternative au couteux et peu probable métro entre Nice et Monaco doit cependant garantir des conditions fiscales et sociales comparables.