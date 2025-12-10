20 000 euros récoltés pour le pari fou du jeune navigateur Nathan Mesiano

Nathan Mesiano portait un t-shirt de la marque Natif, un sponsor qui le soutient dans ses projets depuis le mois d'août © Century 21 Lafage

Une vente aux enchères solidaire s’est tenue mardi soir au Casino de Beaulieu-sur-Mer pour financer le projet du jeune navigateur berlugan. Objectif atteint : il peut désormais acheter son bateau.

Ce mardi 9 décembre, le Casino de Beaulieu-sur-Mer s’est transformé en haut lieu de la solidarité. Près de cent personnes, une salle presque comble pour soutenir Nathan Mesiano, 19 ans, dans son projet fou : participer à la Mini Transat 2027, une traversée de l’Atlantique en solitaire sur un voilier de 6,50 mètres. « Je n’ai jamais cessé de me battre, non pas contre mon handicap, mais contre l’idée que certains rêves seraient hors de portée », nous avait-il confié à l’occasion d’un entretien.

Ce rêve, il le touche désormais du doigt grâce à la vente aux enchères organisée par Benjamin Mondou, président de Century 21 Lafage et mécène niçois engagé dans le sport et la culture. Cette vente proposait 25 lots offerts par des artistes et sportifs. Parmi eux, les maillots des cyclistes Tadej Pogačar et Axel Zingle, ceux des footballeurs Dante et Leny Yoro, ainsi que des œuvres d’artistes locaux. « Nathan dégage une énergie et une lumière rares », a déclaré Benjamin Mondou avant d’ouvrir la vente.

Dès les premiers lots présentés, les mains se sont levées pour enchérir et les coups de marteau ont retenti pour clôturer les ventes. À l’issue de la soirée, le jeune homme ne cachait pas son émotion. « On a atteint presque 20 000 euros », se réjouissait-il, le sourire aux lèvres. « Avec les fonds que j’avais déjà récoltés grâce à ma cagnotte je peux désormais acheter le bateau et faire le chèque dès demain. »

© Century 21 Lafage

Une mobilisation exceptionnelle

S’éclipsant provisoirement de son conseil municipal, Roger Roux, maire de Beaulieu-sur-Mer, a tenu à être présent hier soir aux côtés du jeune berlugan qu’il dit avoir « vu grandir ». « Si je devais donner un nom à cette initiative, ce serait force et courage, à l’image de Nathan qui n’en manque pas », a-t-il déclaré. L’élu a annoncé qu’une délibération serait même soumise au conseil municipal pour apporter un soutien financier au projet. D’autres communes de la région, notamment Villefranche-sur-Mer et Saint-Jean-Cap-Ferrat, devraient également contribuer.

Depuis la médiatisation de l’histoire de Nathan Mesiano, le monde de la voile s’est également manifesté. Yannick Bestaven, vainqueur du Vendée Globe 2020, a contacté le jeune navigateur pour lui proposer son aide. « Il m’a dit que si j’avais besoin de conseils, il serait là », raconte Nathan, visiblement ému. « C’est génial d’avoir le soutien de gens qui ont tout réussi dans ce sport et qui sont des idoles pour moi. »

Quelques uns des lots présentés lors de la vente aux enchères ce mardi 9 décembre © Monaco Tribune

Pour Benjamin Mondou, « cette vente aux enchères n’est qu’une étape. On va le suivre jusqu’au bout », explique le mécène qui évoque déjà une possible deuxième vente aux enchères à l’avenir, car l’ambition de Nathan dépasse la Mini Transat. « Son rêve ultime, c’est le Vendée Globe », nous confie-t-il.

Cap sur la qualification

C’est donc à bord du fringand « Satanas », qu’il s’apprête à acquérir, que le navigateur compte porter un message d’espoir et de reconstruction. Les prochaines étapes sont désormais claires : aménager son bateau, puis naviguer en solitaire pendant dix jours autour de la Méditerranée en mai-juin prochain pour décrocher sa qualification. Et après ? « Le Vendée Globe », lâche-t-il avec conviction, les yeux tournés vers l’horizon.

Pour l’heure, le budget total de son aventure est estimé à 120 000 euros. Une cagnotte en ligne reste accessible pour ceux qui souhaitent contribuer à cette aventure. Avant la vente aux enchères, 5 000 euros de dons avaient déjà été récoltés.