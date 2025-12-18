Découvrir Monaco
Monaco Tribune Répertoire - CélébritésCélébrités
Monaco Tribune Répertoire - CultureCulture
Monaco Tribune Répertoire - ÉvènementsÉvènements
Monaco Tribune Répertoire - Informations LocalesInformations Locales
Monaco Tribune Répertoire - Monaco Dans Le MondeMonaco Dans Le Monde
Monaco Tribune Répertoire - SortirSortir
Monaco Tribune Répertoire - Structures SportivesStructures Sportives
Monaco Tribune Répertoire - TourismeTourisme
Vidéos Podcasts
Logo de Monaco Tribune / Lien vers la page d'accueil
Brève

Sir Stelios, dirigeant d’easyGroup, récompensé par un prix d’excellence à Monaco

Par Monaco Tribune
Publié le 18 décembre 2025
2 minutes de lecture
Sir Stelios s'est exprimé par vidéo pour effectuer des remerciements © Capture écran Vimeo - Talents COTE Monaco
Sir Stelios s'est exprimé par vidéo pour effectuer des remerciements © Capture écran Vimeo - Talents COTE Monaco
Par Monaco Tribune
- 18 décembre 2025
2 minutes de lecture

Le créateur de la célèbre compagnie aérienne easyJet a reçu le Prix spécial du jury lors de la cérémonie inaugurale organisée par le magazine COTE Monte-Carlo.

Une première édition prestigieuse

Le restaurant Marius Monaco a accueilli, le 9 décembre dernier, la toute première soirée des Trophées « COTE Talents Monaco ». Cette cérémonie, initiée par le magazine COTE Monte-Carlo, récompense des personnalités ayant contribué au rayonnement de la Principauté. Parmi les membres du jury figuraient des représentants des services de communication du Gouvernement, du Monaco Economic Board (MEB) et de la Société des Bains de Mer.

Sir Stelios figure parmi les cinq autre lauréats des prix talents comme Pauline Ducruet et Lisa Pou © Stelios Philanthropic Foundation

Un parcours entrepreneurial né en Principauté

C’est Guillaume Rose, directeur général exécutif du MEB, qui a eu la charge de remettre le trophée « Talent Prix spécial du jury » à Sir Stelios Haji-Ioannou. L’entrepreneur gréco-britannique, installé à Monaco depuis de nombreuses années, y a d’ailleurs écrit les premières lignes de sa success story. « Une saga et une réussite exceptionnelle, née à Monaco, lors d’un dîner en tête à tête au Grill de l’Hôtel de Paris, lors duquel M. Haji-Ioannou a réussi à convaincre son père de financer le lancement de son pari fou : créer une marque célèbre et accessible, et révolutionner le secteur des compagnies aériennes au passage », rapporte le Monaco Economic Board sur sa page LinkedIn.

Un easyHotel à Monaco ? Sir Stelios en rêve

Un engagement philanthropique salué

Au-delà de ses activités entrepreneuriales avec easyGroup, cette distinction honore également l’action caritative menée par Sir Stelios à travers sa fondation philanthropique. Celle-ci soutient des initiatives dans les domaines de l’éducation, de l’entrepreneuriat, de l’environnement et de l’action sociale, principalement au Royaume-Uni, en Grèce, à Chypre et à Monaco.

Sir Stelios effectue un don exceptionnel aux Restos du Cœur de Nice

« The Stelios Philanthropic Foundation adresse ses chaleureuses félicitations à l’ensemble des lauréats distingués cette année, qui contribuent chacun à façonner la Principauté par leur excellence, leur innovation et leur dévouement », écrit la fondation dans un communiqué à l’intention des cinq autres personnalités récompensées.

Absent lors de la soirée, le lauréat était représenté par Jean-Claude Eude, administrateur de la fondation Stelios et membre non exécutif d’easyGroup, qui a reçu le trophée en son nom. Sir Stelios s’est néanmoins adressé à l’assemblée par le biais d’un message vidéo préenregistré.