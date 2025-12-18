Sir Stelios, dirigeant d’easyGroup, récompensé par un prix d’excellence à Monaco

Le créateur de la célèbre compagnie aérienne easyJet a reçu le Prix spécial du jury lors de la cérémonie inaugurale organisée par le magazine COTE Monte-Carlo.

Une première édition prestigieuse

Le restaurant Marius Monaco a accueilli, le 9 décembre dernier, la toute première soirée des Trophées « COTE Talents Monaco ». Cette cérémonie, initiée par le magazine COTE Monte-Carlo, récompense des personnalités ayant contribué au rayonnement de la Principauté. Parmi les membres du jury figuraient des représentants des services de communication du Gouvernement, du Monaco Economic Board (MEB) et de la Société des Bains de Mer.

Sir Stelios figure parmi les cinq autre lauréats des prix talents comme Pauline Ducruet et Lisa Pou © Stelios Philanthropic Foundation

Un parcours entrepreneurial né en Principauté

C’est Guillaume Rose, directeur général exécutif du MEB, qui a eu la charge de remettre le trophée « Talent Prix spécial du jury » à Sir Stelios Haji-Ioannou. L’entrepreneur gréco-britannique, installé à Monaco depuis de nombreuses années, y a d’ailleurs écrit les premières lignes de sa success story. « Une saga et une réussite exceptionnelle, née à Monaco, lors d’un dîner en tête à tête au Grill de l’Hôtel de Paris, lors duquel M. Haji-Ioannou a réussi à convaincre son père de financer le lancement de son pari fou : créer une marque célèbre et accessible, et révolutionner le secteur des compagnies aériennes au passage », rapporte le Monaco Economic Board sur sa page LinkedIn.

Un engagement philanthropique salué

Au-delà de ses activités entrepreneuriales avec easyGroup, cette distinction honore également l’action caritative menée par Sir Stelios à travers sa fondation philanthropique. Celle-ci soutient des initiatives dans les domaines de l’éducation, de l’entrepreneuriat, de l’environnement et de l’action sociale, principalement au Royaume-Uni, en Grèce, à Chypre et à Monaco.

« The Stelios Philanthropic Foundation adresse ses chaleureuses félicitations à l’ensemble des lauréats distingués cette année, qui contribuent chacun à façonner la Principauté par leur excellence, leur innovation et leur dévouement », écrit la fondation dans un communiqué à l’intention des cinq autres personnalités récompensées.

Absent lors de la soirée, le lauréat était représenté par Jean-Claude Eude, administrateur de la fondation Stelios et membre non exécutif d’easyGroup, qui a reçu le trophée en son nom. Sir Stelios s’est néanmoins adressé à l’assemblée par le biais d’un message vidéo préenregistré.