Une immersion extatique pour célébrer la nouvelle année ?

Le dimanche 11 janvier 2026, l’Hôtel Casarose de Mandelieu-la-Napoule accueillera une journée holistique orchestrée par Sensei Community, mêlant mouvement conscient et plaisirs gastronomiques.

L’expérience flow danse

De 11h à 13h, la matinée s’ouvre sur une immersion sensorielle de deux heures équipée de casques audio. Cette expérience conjugue slow flow yoga, ecstatic dance et voyage sonore aux bols de cristal 432hz, portée par les sonorités downtempo, tribal et trance d’Alma Musica en collaboration avec Yoga Flow Cannes. Les eaux détox accompagnent cette plongée dans la vibration intérieure, dans une atmosphère de « sauvage chic confortable ».

Festive brunch et animations

L’après-midi prolonge la célébration jusqu’à 18h avec un brunch continental raffiné comprenant atelier brasero, plateau de fromages, fruits frais et farandole de desserts. Le DJ Gioé distillera ses mélodies de melodic et deep house, tandis qu’une beauty bar, un marché artisanal et des lectures de tarot enrichiront cette journée placée sous le signe du bien-être méditerranéen.

Informations pratiques

Date : Dimanche 11 janvier 2026

Horaires : 11h-19h

Lieu : Hôtel Casarose, 780 Avenue de la Mer, Mandelieu-la-Napoule

Tarifs : Flow danse 35€ (adultes), 19€ (ados 12-17 ans) / Brunch 49€

Réservations : Flow danse & festive brunch