De la Princesse Grace à la Princesse Gabriella, la maison Dior traverse les générations

De la première robe Dior portée par la Princesse Grace en 1956 aux tenues de la jeune Princesse Gabriella aujourd’hui, la maison française accompagne avec fidélité l’histoire et l’image de la Famille Princière © Grace de Monaco - Princesse en DIOR 2019 Rizzoli International Publications

De la première apparition de Grace Kelly en Dior en 1956 au baptême des Jumeaux Princiers, jusqu’aux récentes sorties de la jeune Princesse Gabriella, la maison Dior entretient depuis près de sept décennies des liens privilégiés avec la Famille Princière.

L’histoire d’amour entre Dior et la Famille Princière débute le 6 janvier 1956 à New York. Pour le bal impérial donné au Waldorf Astoria en l’honneur de ses fiançailles avec le Prince Rainier III, la Princesse Grace apparaît rayonnante dans une robe blanche spécialement créée par Christian Dior. « Très apprécié des stars américaines des années 1950, Christian Dior habille naturellement ma mère lors de sa première sortie de jeune fiancée, au bras de mon père », se souvient le Prince Albert II dans la préface de l’ouvrage Grace de Monaco, princesse en Dior, publié à l’occasion de l’exposition organisée en 2019 au musée Christian Dior de Granville.

© Grace de Monaco – Princesse en DIOR 2019 – Rizzoli International Publications

Cette première collaboration marque le début d’une relation durable. La même année, Grace Kelly pose pour un portrait officiel signé Yousuf Karsh vêtue du modèle haute couture Colinette, imaginé par Christian Dior pour sa collection automne-hiver 1956-1957.

Marc Bohan, l’artisan d’une garde-robe princière

Lorsque Marc Bohan reprend la direction artistique de la Maison Dior en 1961, il trouve en la Princesse Grace « l’incarnation parfaite d’une élégance racée, moderne, sobre et raffinée », selon les termes de Florence Müller, commissaire de l’exposition. Cette rencontre artistique donne naissance à une collaboration exceptionnelle qui durera plus de vingt ans.

« Elle n’était ni narcissique ni spécialement éprise de mode, mais veillait à chaque détail d’une image qu’elle souhaitait fidèle à sa mission », se souvient Marc Bohan dans l’ouvrage. Le couturier crée pour la Princesse des robes pour toutes les occasions : des tenues de jour structurées et confortables, comme la robe-chemisier San Francisco à carreaux beige qu’elle porte lors de l’inauguration de la boutique Baby Dior le 7 novembre 1967, aux somptueuses créations du soir.

La Princesse Grace photographiée par Yousuf Karsh en 1956. Elle porte la robe Colinette © Grace de Monaco – Princesse en DIOR 2019 Rizzoli International Publications

Parmi ces dernières, la célèbre robe bayadère en mousseline de soie multicolore, issue de la collection printemps-été 1967, devient l’une des pièces emblématiques de la garde-robe princière. La Princesse Grace la porte notamment au gala de la Croix-Rouge le 15 août 1968, puis dans le film documentaire Monte-Carlo : C’est la Rose. En 1967, la Princesse Grace accepte d’être la marraine de la griffe Baby Dior et inaugure la boutique pour enfants de l’avenue Montaigne en compagnie de Marc Bohan, témoignant de liens qui dépassent la simple relation couturier-cliente pour devenir une véritable amitié.

Dior de mère en filles

« Ce goût pour la mode et le raffinement, Grace de Monaco le transmit à ses deux filles, Caroline et Stéphanie, dont les nombreuses apparitions en Dior incarnaient un attachement tout particulier à Marc Bohan et à la Maison Dior », écrit Gwénola Fouilleul, chargée des collections au musée Christian Dior. Pour les grands événements de sa vie, la Princesse Caroline choisit naturellement les créations de Marc Bohan. Le 29 juin 1978, lors de son mariage avec Philippe Junot, elle est somptueuse en robe Christian Dior haute couture. En tulle avec un jupon brodé de fleurs, celle-ci s’évase en corolle resserrée à la taille. Le 29 décembre 1983, à l’occasion de son union avec Stefano Casiraghi dans les salons du Palais Princier, la Princesse Caroline porte une robe drapée au décolleté cache-cœur en crêpe de satin beige, « modèle structuré et sobre à la fois. »

La Princesse Caroline en Dior, photographiée par Cecil Beaton pour la couverture de Vogue en mars 1979 © Grace de Monaco – Princesse en DIOR 2019 Rizzoli International Publications

Au fil des années, la Famille Princière cultive avec le couturier « des liens d’amitié presque familiaux ». La Princesse Grace sollicite personnellement son ami Marc Bohan afin de permettre à la Princesse Stéphanie d’effectuer un stage de stylisme au sein de Christian Dior Couture. « La jeune femme, dont le goût prononcé pour le dessin et la mode s’était manifesté très tôt, devint alors la collaboratrice de Marc Bohan de 1983 à 1984. Elle dessinait des silhouettes, des accessoires, des tissus », précise l’ouvrage. Ce stage permet à la soeur du Prince Albert II de rencontrer Alix de la Comble, avec laquelle elle crée plus tard sa propre marque de mode spécialisée dans le maillot de bain.

Lors de la célébration des quarante ans de la Maison Christian Dior, la Princesse Caroline, accompagnée de son mari Stefano Casiraghi et de Marc Bohan, est remarquable dans une robe de cocktail en taffetas de soie rose fuchsia de la collection haute couture printemps-été 1987. À l’instar des plus grands top-modèles de leur temps, les deux princesses posent à plusieurs reprises en Dior pour la couverture du célèbre magazine Vogue Paris. En 1979, Sir Cecil Beaton photographie la Princesse Caroline dans une robe au corsage de mousseline façonnée de Bucol, rebrodée par Lesage. Quatre ans plus tard, Andy Warhol capture la beauté de la jeune femme dans une robe drapée d’un violet éclatant. À l’image de leur mère, les deux Prinesses restent fidèles à Marc Bohan jusqu’à son départ de la Maison Dior, en 1989.

Les parfums Dior, une histoire d’intimité

Au-delà de la haute couture, Christian Dior Parfums cultive également des liens étroits avec le couple princier grâce à Serge Heftler-Louiche, fondateur de Christian Dior Parfums et administrateur délégué de la Société des bains de mer de Monaco. L’Eau de Cologne fraîche pour le prince Rainier III et Diorissimo pour la Princesse Grace deviennent leurs parfums de prédilection. Le choix de Diorissimo, ce soliflore de muguet créé en 1956, fait écho au bouquet que la future princesse tient lors de son mariage royal. Des éditions d’exception en cristal de Baccarat sont spécialement créées pour le palais.

Cette histoire familiale trouve un écho particulier à Granville, ville natale de Christian Dior, dont les Princes de Monaco furent gouverneurs au XVIIe siècle. L’exposition Grace de Monaco, princesse en Dior, présentée au musée Christian Dior de Granville en 2019, a célébré ces liens en dévoilant quatre-vingt-dix robes de la garde-robe princière.

Le bapthème des Jumeaux Princiers © Palais Princier de Monaco

La fidélité à Dior se poursuit avec les nouvelles générations. En 2015, la Princesse Charlène choisit Dior Haute Couture pour le baptême des Jumeaux princiers, vêtus de robes Baby Dior en voile de coton blanc ornées du monogramme princier. Aujourd’hui âgée de 11 ans, la Princesse Gabriella perpétue cet attachement à la Maison Dior.

La Princesse Gabriella avec un manteau en laine blanc ivoire Dior Kids © Frédéric Nebinger / Palais princier / Monte-Carlo Société des Bains de Mer

Lors des événements officiels, notamment l’inauguration des illuminations de Noël en novembre 2025 et le pique-nique traditionnel U Cavagnëtu réservé aux Monégasques en septembre, la jeune Princesse Gabriella est régulièrement vêtue de créations Dior Kids.