От Княгини Грейс до Принцессы Габриэллы: Dior как фамильный код стиля

Автор: Estelle Imbert
Опубликовано 3 февраля 2026
Грейс Келли
От первого платья Dior, которое выбрала Княгиня Грейс в 1956 году, до сегодняшних образов юной принцессы Габриэллы — французский модный дом на протяжении десятилетий остается неотъемлемой частью визуальной истории Княжеской семьи. © «Грейс Келли, принцесса в Dior» (Grace de Monaco – Princesse en DIOR) 2019, Rizzoli International Publications
Автор: Estelle Imbert
- 3 февраля 2026

От дебютного выхода Грейс Келли в платье Dior в 1956 году до крестин наследников престола и недавних официальных появлений Принцессы Габриэллы — почти семьдесят лет дом Dior поддерживает с Княжеской семьей особые, выстроенные на доверии и взаимной привязанности отношения.

История этой модной любви началась 6 января 1956 года в Нью-Йорке. На Императорском балу в отеле Waldorf Astoria, устроенном в честь ее помолвки с князем Ренье III, принцесса Грейс появилась в белоснежном платье, созданном специально для нее Кристианом Диором. «Кристиан Диор, чрезвычайно популярный среди американских звезд 1950-х годов, естественным образом одевал мою мать для ее первого официального выхода в качестве молодой невесты рядом с моим отцом», — вспоминает Князь Альбер II в предисловии к книге «Грейс Келли, принцесса в Dior», опубликованной по случаю выставки, прошедшей в 2019 году в Музее Кристиана Диора в Гранвиле.

© «Грейс Келли, принцесса в Dior» (Grace de Monaco – Princesse en DIOR) 2019, Rizzoli International Publications

Этот первый жест стал отправной точкой для долгой и прочной истории сотрудничества. В том же году Грейс Келли позировала для своего официального портрета, выполненного Юсуфом Каршем, в платье haute couture Colinette — одном из ключевых образов коллекции Кристиана Диора осень–зима 1956–1957 годов.

Марк Боан — создатель гардероба Княгини

Когда в 1961 году Марк Боан возглавил Дом Dior в качестве креативного директора, он увидел в Княгине Грейс «идеальное воплощение элегантности — современной, сдержанной и утонченной», как отмечает куратор выставки Флоренс Мюллер. Эта встреча стала началом исключительного творческого тандема, продлившегося более двадцати лет и во многом определившего визуальный язык княжеского двора той эпохи.

«Она не была ни самолюбивой, ни особенно увлеченной модой, но придавала огромное значение каждой детали своего образа, который, по ее желанию, должен был соответствовать ее миссии», — вспоминает Марк Боан в книге. Кутюрье создавал для Княгини гардероб на все случаи жизни: от строгих и функциональных дневных ансамблей — таких как платье-рубашка San Francisco в бежевую клетку, в котором она появилась на открытии бутика Baby Dior 7 ноября 1967 года, — до изысканных вечерних туалетов.

Грейс Келли
Княгиня Грейс в объективе Юсуфа Карша 1956 года — в платье Colinette от Dior. © Grace de Monaco – Princesse en DIOR 2019, Rizzoli International Publications

Одним из самых запоминающихся образов в ее гардеробе стало платье-баядерка из разноцветного шелкового муслина из коллекции Dior весна–лето 1967 года. Этот наряд со временем превратился в настоящий символ княжеского стиля. Принцесса Грейс появлялась в нем на гала-вечере Красного Креста 15 августа 1968 года, а позже — и в документальном фильме «Монте-Карло: это Роза», закрепив за платьем почти культовый статус. В том же 1967 году принцесса Грейс приняла предложение стать покровительницей бренда Baby Dior и вместе с Марком Боаном открыла детский бутик на авеню Монтень. Этот жест был красноречивым: отношения между Княгиней и Домом Dior давно перестали быть просто профессиональными и переросли в теплую, искреннюю дружбу.

Dior — от матери к дочерям

«Свою любовь к моде и изысканности Княгиня Грейс передала своим дочерям, Каролине и Стефании. Их многочисленные появления в нарядах Dior стали выражением особой привязанности как к Марку Бохану, так и к самому дому Dior», — отмечает куратор коллекций музея Christian Dior Гвенола Фуйёль. Для важнейших моментов своей жизни принцесса Каролина неизменно обращалась к творениям Марка Боана. 29 июня 1978 года, выходя замуж за Филиппа Жуно, она выбрала платье Christian Dior haute couture из тюля с юбкой, расшитой цветами, плавно расширяющейся книзу и подчеркнутой на талии. Пять лет спустя, 29 декабря 1983 года, во время свадьбы со Стефано Казираги в залах Княжеского дворца, Принцесса Каролина предстала в более сдержанном образе — платье с драпировкой и кокеткой из бежевого атласного крепа, модели «одновременно структурной и сдержанной».

Принцесса Каролина в платье Dior, снятая Сесилом Битоном для обложки Vogue в марте 1979 года © «Грейс Келли, принцесса в Dior» (Grace de Monaco – Princesse en DIOR) 2019, Rizzoli International Publications

На протяжении многих лет отношения княжеской семьи с Домом Dior выходили далеко за рамки официального сотрудничества, приобретая почти семейный характер. Принцесса Грейс лично обратилась к своему давнему другу Марку Боану с просьбой дать принцессе Стефании возможность пройти стажировку по дизайну одежды в Christian Dior Couture. «Молодая женщина, у которой с раннего возраста проявлялся ярко выраженный интерес к рисунку и моде, работала рядом с Марком Боаном в 1983–1984 годах. Она создавала эскизы силуэтов, аксессуаров и тканей», — отмечается в книге. Этот опыт оказался для сестры Князя Альбера II определяющим: именно тогда она познакомилась с Аликс де ла Комбль, с которой позднее основала собственный модный бренд, специализирующийся на купальниках.

Во время празднования сорокалетия Дома Christian Dior Принцесса Каролина, в сопровождении своего супруга Стефано Казираги и Марка Боана, появилась в эффектном коктейльном платье из шелковой тафты насыщенного фуксиевого оттенка из коллекции haute couture весна–лето 1987 года. Следуя примеру ведущих икон стиля своего времени, обе принцессы неоднократно позировали в нарядах Dior для обложки Vogue Paris. В 1979 году сэр Сесил Битон снял Принцессу Каролину в платье с муслиновым лифом Bucol, расшитым ателье Lesage. Четыре года спустя Энди Уорхол запечатлел ее в платье глубокого фиолетового цвета с драпировкой. Подобно своей матери, Каролина и Стефания оставались верны Марку Боану вплоть до его ухода из Дома Dior в 1989 году.

Парфюмы Dior: история близости

Помимо высокой моды, особую роль в истории отношений Dior и княжеской семьи сыграли ароматы Christian Dior Parfums. Эти связи во многом были обусловлены фигурой Сержа Хефтлера-Луише — основателя Christian Dior Parfums и управляющего директора Société des Bains de Mer de Monaco. Свежий одеколон стал любимым ароматом Князя Ренье III, а Diorissimo — неизменным выбором Княгини Грейс. Созданный в 1956 году, Diorissimo — изысканный солифлор ландыша — перекликался с символикой свадебного букета, который будущая княгиня держала в руках в день своей королевской свадьбы. Специально для Княжеского дворца были изготовлены эксклюзивные флаконы из хрусталя Baccarat.

Принцесса Каролина, Шарлотта Казираги, Александра Ганноверская – три поколения, три лица Chanel

Эта семейная и эстетическая история получила особое отражение в Гранвиле — родном городе Кристиана Диора, которым в XVII веке правили князья Монако. Выставка «Грейс Келли, принцесса в Dior», представленная в Музее Кристиана Диора в 2019 году, стала данью этим связям, объединив около девяноста платьев из княжеского гардероба.

Крещение Жака и Габриэллы в Монако
Крещение наследников престола © Княжеский дворец Монако

Верность дому Dior сохраняется и в новых поколениях. В 2015 году Княгиня Шарлен выбрала Dior Haute Couture для церемонии крещения наследников престола, облаченных в наряды Baby Dior из белой хлопковой вуали, украшенные княжеской монограммой. Сегодня эту традицию продолжает 11-летняя Принцесса Габриэлла, для которой Dior стал естественной частью официального гардероба.

Принцесса Габриэлла в белом шерстяном пальто Dior Kids © Фредерик Небенже / Княжеский дворец / Monte-Carlo Société des Bains de Mer

На официальных мероприятиях — от церемонии зажжения рождественских огней в ноябре 2025 года до традиционного сентябрьского пикника U Cavagnëtu, организуемого для жителей Монако, — юная Принцесса Габриэлла регулярно появляется в нарядах Dior Kids, подтверждая преемственность этой истории, начавшейся почти семьдесят лет назад.