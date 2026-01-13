Grand Prix de Monaco 2026 : quand et comment s’inscrire pour devenir contrôleur ou placeur ?

Les inscriptions concernant les contrôleurs et les placeurs débuteront à partir du mardi 3 février 2026 © Automobile Club de Monaco

Les inscriptions ouvrent le mois prochain pour devenir contrôleur ou placeur lors des grands événements automobiles de Monaco.

L’Automobile Club de Monaco s’apprête à lancer une nouvelle campagne de recrutement. À partir du mardi 3 février 2026, les inscriptions seront ouvertes pour les postes de contrôleurs et de placeurs, indispensables au bon déroulement des grandes compétitions automobiles organisées en Principauté.

Chaque année, les contrôleurs et les placeurs participent activement à l’organisation des événements majeurs du calendrier monégasque. Leur mission est d’assurer l’accueil du public, de veiller au respect des consignes et de contribuer à la sécurité sur l’ensemble du dispositif. Ces postes permettent de vivre les courses de l’intérieur, au plus près de l’action.

Trois rendez-vous majeurs en 2026

Les candidats pourront s’inscrire pour une ou plusieurs épreuves :

le Grand Prix de Monaco Historique, du 24 au 26 avril 2026 ;

le Monaco E-Prix, les 16 et 17 mai 2026 ;

le Formula 1 Louis Vuitton Grand Prix de Monaco, du 4 au 7 juin 2026.

Chaque inscription devra être effectuée séparément pour chaque événement.

Une inscription obligatoire, même pour les habitués

Qu’ils soient nouveaux candidats ou déjà présents lors des éditions précédentes, tous devront obligatoirement s’enregistrer via le site acm.mc. Cette démarche est essentielle pour valider la participation, mais aussi pour mettre à jour les informations personnelles et confirmer les disponibilités demandées par l’Automobile Club de Monaco.