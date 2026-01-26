Découvrir Monaco
Photos

Le Prince Albert II à bord du navire chasseur de mines « Capricorne » de la marine nationale française

Publié le 26 janvier 2026
Le prince albert II
Cette visite s’inscrit dans le cadre des célébrations du 400ème anniversaire de la Marine nationale française © Sarah STECK - Palais princier
Le Prince Albert II s’est rendu vendredi à bord du navire de guerre français en escale à Monaco, à l’occasion des célébrations du quadricentenaire de la marine nationale.

Le Prince Albert II a embarqué ce vendredi 23 janvier à bord du « Capricorne », chasseur de mines tripartite de la marine nationale française. Le navire, commandé par le capitaine de corvette Aurélien Adde, effectue une escale en Principauté dans le cadre des célébrations du 400ème anniversaire de la flotte française.

La visite s’est déroulée en présence de Jean d’Haussonville, ambassadeur de France à Monaco. Le Prince Albert II a pu découvrir les installations du bâtiment de guerre et échanger avec l’équipage sur leurs missions en Méditerranée.

marine nationale - Prince Albert II
© Sarah STECK – Palais princier

Des liens maritimes séculaires

marine nationale - Prince Albert II
© Sarah STECK – Palais princier

Cette rencontre illustre la relation privilégiée entre Monaco et la marine française. Les deux nations partagent une histoire commune en Méditerranée, renforcée par des accords de coopération et des valeurs maritimes communes. Le « Capricorne » fait partie de la classe de chasseurs de mines tripartites, conçue conjointement par la France, la Belgique et les Pays-Bas dans les années 1980.

marine nationale
© Sarah STECK – Palais princier

Prince Albert II
© Sarah STECK – Palais princier

Ces navires spécialisés assurent la sécurité des routes maritimes en détectant et neutralisant les mines sous-marines. L’escale monégasque s’inscrit dans un programme de visites portuaires organisées tout au long de 2025 pour marquer ce quadricentenaire. La Marine nationale célèbre ainsi son rôle historique et actuel dans la défense des intérêts français en mer.

