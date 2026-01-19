Zenirō à Nice : quand le Japon rencontre la Provence avec élégance

Le nouveau restaurant japonais contemporain de la Côte d’Azur tient ses promesses et vaut largement le déplacement depuis Monaco.

Dans le paysage gastronomique en pleine effervescence de Nice, l’ouverture de Zenirō marque un tournant. Samedi dernier, lors d’une soirée en avant-première, nous avons découvert ce nouvel établissement qui s’apprête à séduire les palais les plus exigeants de la French Riviera. Situé au cœur de la coulée verte niçoise, ce restaurant contemporain réinvente la cuisine japonaise à travers le prisme méditerranéen avec une maîtrise remarquable.

Un écrin signé Samy Chams

Dès l’entrée, l’architecture intérieure signée Samy Chams impose le respect. Le designer cannois, déjà célèbre pour ses réalisations comme La Guérite ou Jimmy’z Monaco, a créé un espace où le minimalisme japonais dialogue avec la chaleur provençale. Au premier étage, où nous avons pris place, l’éclairage tamisé sculpte une atmosphère intime et raffinée. Les matériaux nobles – laiton, tissus texturés, banquettes sculptées – témoignent d’une attention méticuleuse aux détails.

© Zenirō

La cuisine en spectacle

La cuisine ouverte, véritable théâtre culinaire, offre aux convives un spectacle permanent. Sans mur de séparation au rez-de-chaussée, on observe le chef Ricardo Pérez et sa brigade orchestrer un ballet précis autour du grill au charbon de bois, pièce maîtresse de l’établissement. Cette transparence totale engage le restaurant dans une relation de confiance avec sa clientèle.

© Zenirō © Zenirō

L’option végétarienne, une révélation

Contre toute attente, nous avons opté pour un parcours entièrement végétarien – un choix peu mis en avant sur la carte mais qui révèle la polyvalence du chef. Les makis à la mangue se distinguent par leur fraîcheur et leur équilibre subtil entre douceur et acidité. Le vaste choix de sushi, préparé avec une précision toute nippone, utilise des produits locaux d’une qualité irréprochable. L’aubergine miso accompagnée de ratatouille et hijiki réinterprète avec finesse les classiques méditerranéens.

Détail inattendu au menu : les pommes pailles au furikake. Ces frites croustillantes saupoudrées du condiment japonais apportent une touche ludique bienvenue, prouvant que Zenirō n’hésite pas à sortir des sentiers battus tout en maintenant son niveau d’exigence.

Mixologie sans alcool à la hauteur

Côté mixologie, nous avons privilégié les options sans alcool. Le Nami, signature du bar, associe kombucha, pomme-coing, gingembre et citron dans une composition vivifiante qui tient tête aux saveurs intenses de la cuisine. Cette création apporte le punch nécessaire sans écraser les subtilités des plats.

Un service à la hauteur des attentes

Le service mérite une mention particulière. Les serveurs, impeccables dans leurs chemises blanches, maîtrisent parfaitement les codes d’une clientèle exigeante. Précis, attentifs sans être intrusifs, ils contribuent pleinement à l’expérience d’ensemble.

Zenirō constitue une addition majeure à la scène gastronomique de la Riviera. La promesse d’une fusion Japon-Provence est non seulement tenue, mais transcendée par une vision contemporaine rafraîchissante. Pour les résidents de Monaco, le déplacement vaut largement l’effort – d’autant que le service de voiturier facilite l’accès. L’esthétique règne en maître, tant dans l’assiette que dans le décor, pour une expérience qui satisfera les amateurs d’excellence culinaire et de design.

Zenirō

64 bd Risso, Nice

+33 (0)4.93.19.21.38

Ouvert du mardi au samedi, déjeuner et dîner

zenirorestaurants.com