Charlotte Casiraghi, une fidélité sans faille à la maison Chanel

Depuis 2021, Charlotte Casiraghi est l’ambassadrice de Chanel. Une collaboration qui s’inscrit dans une longue histoire d’amour entre la fille de la Princesse Caroline et la griffe française.

Le 27 janvier 2026, au Grand Palais de Paris, Charlotte Casiraghi assistait à la première collection Haute Couture Printemps/Été 2026 signée Matthieu Blazy, nouveau directeur artistique de Chanel. Vêtue d’une robe midi en tweed blanc, ornée de franges et de fleurs brodées, la fille de la Princesse Caroline incarnait l’élégance intemporelle de la griffe. Aux pieds, elle portait les escarpins bicolores revisités par Blazy. Ce défilé célébrait les 110 ans de la Haute Couture de la maison et inaugurait l’ère Matthieu Blazy, le créateur franco-belge de 41 ans recruté en décembre 2024 pour succéder à Virginie Viard.

© Chanel

Présente à chaque Fashion Week

Depuis qu’elle est ambassadrice de la maison, Charlotte Casiraghi n’a manqué aucun rendez-vous : en mars, au défilé Prêt-à-porter Automne/Hiver 2025-2026, elle était vêtue d’une combinaison en tweed, en juillet, au défilé Haute Couture Automne-Hiver 2025/26, et dernièrement, en janvier, au défilé Haute Couture Printemps-Été 2025 au Grand Palais, aux côtés de sa sœur Alexandra de Hanovre.

L’année 2024, elle apparaît aux côtés de grandes personnalités publiques : en octobre, elle occupe le premier rang du défilé Printemps-Été 2025, côtoyant la chanteuse Angèle, Inès de la Fressange et Naomi Campbell, vêtue d’un ensemble short et chemise rayés blanc et bleu ; en mars, elle assiste au défilé Automne/Hiver 2024 au Grand Palais Éphémère, portant une veste en tweed couleur pêche de la collection Métiers d’Arts 2023/24.

En 2023, Charlotte Casiraghi est présente à trois reprises à Paris : en janvier au premier rang du défilé Haute Couture Printemps-Été 2023 aux côtés de Vanessa Paradis, en juillet au défilé Haute Couture Automne-Hiver 2023-2024 sur les quais de la Seine, vêtue d’un tailleur rose, et en octobre au défilé Printemps-Été 2024 au Grand Palais Éphémère.

« Elle incarne l’allure de Chanel »

Le moment le plus spectaculaire de la collaboration entre Charlotte Casiraghi et la maison Chanel reste son ouverture à cheval lors du défilé Haute Couture Printemps/Été 2022, en janvier de cette année-là. Au Grand Palais Éphémère, la cavalière émérite, passionnée d’équitation depuis l’enfance, fit son entrée sur un cheval, vêtue d’une veste en tweed noir scintillant. Cette performance audacieuse créa l’un des moments les plus mémorables de l’histoire des défilés Chanel sous la direction de Virginie Viard.

En mai, elle assiste au défilé Croisière 2023 au Monte-Carlo Beach, aux côtés de la Princesse Caroline, Carole Bouquet, Vanessa Paradis et Kristen Stewart. En octobre, elle est présente au défilé Printemps-Été 2023, assise à côté de Kristen Stewart.

Charlotte Casiraghi lors de la campagne de la pré-collection Automne-Hiver 2022/23 © SMITH pour Chanel

Cette même année, Charlotte Casiraghi devient le visage de la campagne Pré-Automne/Hiver 2022/2023, photographiée par l’artiste français SMITH. Dans un communiqué, Virginie Viard, directrice artistique de Chanel, déclare que la fille de la Princesse Caroline « incarne l’allure de Chanel de façon très authentique et naturelle, tout en restant fidèle à son propre univers. »

Une adepte de la griffe française

Charlotte Casiraghi et l’écrivaine franco-sénégalaise Marie Ndiaye, au défilé des Métiers d’Arts 2023 de Chanel © DR

Charlotte Casiraghi incarne une fidélité rare dans le monde de la mode. Elle n’a pas attendu son titre officiel d’ambassadrice, obtenu le 1er janvier 2021, pour porter Chanel. Dès le 19 novembre 2005, lors de la Fête nationale monégasque, elle apparaissait en tailleur tweed, affichant déjà sa fidélité à la maison. Cette relation trouve ses racines dans le lien étroit qui unissait la Princesse Caroline et Karl Lagerfeld, directeur artistique de Chanel de 1983 jusqu’à sa mort en 2019.

Dans une vidéo dévoilée lors de l’annonce de son rôle d’ambassadrice, Charlotte Casiraghi expliquait avoir l’impression d’être « presque née avec Chanel », évoquant les photographies de sa mère enceinte portant les créations de la maison. En 2019, pour son mariage avec Dimitri Rassam, elle choisissait une robe Haute Couture issue de l’une des dernières collections de Karl Lagerfeld, supervisée par Virginie Viard lors des essayages.

La Princesse Caroline, Charlotte Casiraghi, Alexandra de Hanovre : trois générations qui incarnent Chanel

Le 9 juillet 2025, Charlotte Casiraghi au défilé Haute Couture Automne-Hiver 2025/26 © Chanel

Au-delà des défilés parisiens, Charlotte Casiraghi porte Chanel lors des événements importants de sa vie : aux festivals de Cannes en 2022, 2023 et 2024, elle arbore systématiquement des créations Haute Couture de la maison ; en 2023, au Bal de la Rose de Monaco, elle impressionne dans une robe blanche scintillante ornée de plumes, en novembre 2025, pour la Fête nationale monégasque, elle opte pour un tailleur en tweed jaune électrique.

Avec Chanel, Charlotte Casiraghi développe son amour des livres

Une ambassadrice au-delà de la mode

Lectures estivales avec Charlotte Casiraghi, 26 juin 2024 © Chanel

Au-delà du rôle classique d’ambassadrice, Charlotte Casiraghi a créé les Rendez-vous littéraires rue Cambon, événements organisés dans les salons historiques de Chanel au 31 rue Cambon à Paris. Ces rencontres réunissent écrivaines et actrices pour lire, discuter et partager leurs perspectives sur des œuvres littéraires. L’initiative s’inspire directement des salons littéraires que Gabrielle Chanel organisait elle-même dans son appartement.

Diplômée en philosophie et fondatrice des Rencontres Philosophiques de Monaco en 2015, Charlotte Casiraghi incarne pour Chanel une ambassadrice d’un genre nouveau, conjuguant mode et culture. Elle vient d’ailleurs de publier son premier roman, La Fêlure, le 29 janvier 2026 aux éditions Julliard.