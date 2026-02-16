Sir Stelios relance ses prix pour jeunes entrepreneurs à Monaco et sur la Côte d’Azur : 60 000 euros en jeu

Après le succès du premier rendez-vous Sir Stelios renouvèle les Young Entrepreneurs Awards pour une deuxième édition © Sir Stelios Philanthropic Foundation

Après une première édition couronnée de succès en 2025, Sir Stelios relance ses Young Entrepreneur Awards et met en jeu trois dotations pour récompenser les jeunes dirigeants de la région.

La Stelios Philanthropic Foundation, créée par Sir Stelios Haji-Ioannou, fondateur d’easyJet et de la famille de marques « easy », renouvèle son programme de récompenses destiné aux jeunes entrepreneurs implantés en Principauté et dans le sud de la France. Trois prix sont annoncés : 30 000 euros pour le lauréat principal, 20 000 euros pour le deuxième et 10 000 euros pour le troisième.

L’édition inaugurale, organisée en mai 2025, avait attiré 29 candidatures. Impressionné par la qualité des dossiers, Sir Stelios avait alors spontanément porté l’enveloppe de 60 000 à 100 000 euros, ajoutant deux lauréats supplémentaires aux trois initialement prévus.

Sir Stelios avec les lauréats 2025 © Stelios Philanthropic Foundation

Les candidatures ouvertes jusqu’au 15 avril

Pour concourir, les candidats doivent :

être nés en 1992 ou après,

diriger une entreprise enregistrée à Monaco ou dans le sud de la France créée au cours des cinq dernières années et en détenir plus de 50 % du capital

justifier d’un chiffre d’affaires annuel supérieur à 50 000 euros.

Les dossiers sont à déposer via un formulaire à télécharger sur le site stelios.mc, avant le 15 avril 2026 à 17h. Les lauréats seront désignés par Sir Stelios lors d’une cérémonie prévue le jeudi 21 mai 2026 au Stelios Foundation Conference Hall, à Monaco.

Ce concours s’inscrit dans une démarche plus large portée par la Stelios Philanthropic Foundation, qui organise depuis plusieurs années des programmes similaires au Royaume-Uni, en Grèce, à Chypre et en Irlande, avec pour objectif de soutenir la création d’emplois dans les économies locales.