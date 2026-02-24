Grand Prix de Monaco 2026 : les meilleurs spots, les bons plans et les places à réserver dès maintenant

Où se placer pour assister au Grand Prix de Monaco 2026, quelles tribunes, quels prix et bons plans ? © ACM - Olivier Caenen

Du 4 au 7 juin 2026, la 83e édition du Formula 1 Louis Vuitton Grand Prix de Monaco envahira les rues de la Principauté. Tribunes emblématiques, zones debout accessibles, forfaits malins… Voici notre guide pratique détaillé.

Quatre jours de course, quatre séries en piste (F1, F2, F3 et Porsche Supercup) et un circuit de 3,337 km niché entre la mer et la montagne : le Grand Prix de Monaco reste l’événement le plus convoité du calendrier de la Formule 1. Encore faut-il savoir où se placer. Tour d’horizon des meilleurs spots, classés par typologie en s’appuyant sur les tarifs officiels de la billetterie de l’Automobile Club de Monaco 2026*.

* à date du 24 février 2026, nous nous sommes également basé sur les données transactionnelles officielles publiées pour donner des tarifs indicatifs. Ils sont susceptibles d’évoluer selon la disponibilité et la date d’achat.

Les tribunes mythiques : pour l’émotion en première ligne

Tribune A – Sainte-Dévote (virage 1)

C’est ici que tout commence. Chaque premier tour apporte son lot de freinages tardifs et d’accrochages. Depuis les rangs supérieurs, on aperçoit aussi les voitures s’engouffrer vers le port. Ambiance garantie, mais pas d’écran géant.

Tarifs officiels 2026 : vendredi environ 175 €, samedi environ 450 €, dimanche environ 950 €.

Tribune B – Casino

La carte postale de Monaco par excellence. Les monoplaces passent devant la façade du Casino de Monte-Carlo et de l’Hôtel de Paris, dans l’un des passages les plus iconiques du championnat. Écran géant disponible, mais tarifs parmi les plus élevés.

Tarifs : vendredi environ 175 €, samedi environ 550 – 650 €, dimanche environ 1 050 à 1 150 €.

Tribune K – Tabac / Port

Considérée par de nombreux spécialistes comme l’une des meilleures tribune du circuit. Installée en bord de Méditerranée, elle offre une vue spectaculaire sur la sortie de la Nouvelle Chicane et le virage de Tabac, avec la silhouette de Monte-Carlo en arrière-plan. Les sections K1 et K2, les plus proches du virage, sont les plus prisées.

Tarifs : vendredi à partir de 175 €, samedi : 400 – 550 €, dimanche : environ 900 à 1 050 €.

En raison de la forte demande, ces places sont parmi les premières à être vendues le samedi et le dimanche. Vérifiez la disponibilité directement sur la billetterie officielle.

Les tribunes techniques : pour les connaisseurs

Tribune T – Face aux stands

Le spot idéal pour observer les stratégies d’arrêts aux stands et l’activité dans les garages. Les rangs supérieurs offrent une vue dégagée sur la section entre la sortie de la Piscine et la Rascasse.

Tarifs : vendredi environ 175 €, samedi environ 300-550 €, dimanche environ 700 à 1050 €.

Tribune L – Piscine

L’une des tribunes les plus populaires. On y voit les monoplaces attaquer la chicane rapide de la Piscine, rebondir sur les vibreurs avant de foncer vers la Rascasse. Vue partielle sur la sortie des stands.

Tarifs : vendredi environ 175 €, samedi environ 350 – 550 €, dimanche environ 700 à 1050 €.

Tribune V – Anthony Noghès / Rascasse

Située sur le dernier virage avant la ligne droite de départ-arrivée. C’est ici que se tentent les manœuvres les plus audacieuses dans l’un des passages les plus lents du tracé.

Tarifs : vndredi environ 175 €, samedi environ 450 – 550 €, dimanche environ 950 – 1050 €.

Le dimanche, jour de la course, les tarifs des meilleures tribunes atteignent 900 à 1 100 euros. À l’image de terrasses comme celle située au sommet du célèbre immeuble Caravelles sur le Boulevard Albert 1er (prix affiché 7000 euros), les options VIP (terrasses, yachts, loges) s’envolent entre 5 000 et 10 000 euros.

Les options petit budget : des tarifs accessibles

Zone Z1 – Debout, entre Nouvelle Chicane et Tabac

L’option la plus abordable pour assister à la course au cœur de l’action. Les vues sont partielles mais l’atmosphère est unique, avec accès à plusieurs bars et zones de restauration.

Tarifs : vendredi environ 65 €, samedi : environ 110 €.

Secteur Rocher – Debout, en hauteur

Perché sur la colline surplombant le port, ce secteur offre une vue panoramique sur Monaco, la Rascasse et l’entrée des stands. Ambiance plus détendue, vision globale du circuit mais souvent bondé.

Tarifs : vendredi environ 45 €, samedi environ 75 €, dimanche environ 130 €.

Le jeudi, le vrai bon plan

Les billets sont proposés à partir de 30 €. Seules les séries supports roulent (F2, F3, Porsche Supercup), mais l’accès au circuit et aux tribunes permet de découvrir Monaco dans des conditions idéales, sans la foule du week-end.

Le vendredi, le meilleur compromis

Premier jour des essais libres F1. Les tarifs oscillent entre 170 et 500 € selon la tribune. Pour les passionnés, c’est le meilleur rapport qualité-prix pour voir les F1 en piste. En raison de leur popularité, comptez en général une augmentation de plusieurs dizaines d’euros pour les premiers prix par rapport aux tarifs officiels affichés.

Forfaits multi-jours

L’Automobile Club de Monaco propose des packs 2 jours (samedi-dimanche) et 3 jours (vendredi-samedi-dimanche) avec une réduction d’environ 10 % par rapport aux billets journaliers, applicable à toutes les tribunes assises (hors zones debout).

Courses supports incluses

Toutes les courses de F2, F3 et Porsche Supercup sont incluses dans chaque billet.

Le samedi concentre les qualifications F1 et les sprints des formules supports.

Le dimanche, les courses principales F2 et F3 précèdent le Grand Prix de Formule 1, programmé à 15 h.

Tarifs enfants

Enfants 6 à 15 ans : –50 % (hors Gold et VIP)

: (hors Gold et VIP) Moins de 6 ans : gratuit, sur les genoux d’un adulte

: gratuit, sur les genoux d’un adulte Jeudi : accès gratuit pour les 6-15 ans

Le Grand Prix Historique : l’alternative passionnée et abordable

Avant la F1, le Grand Prix Historique de Monaco se tiendra du 24 au 26 avril 2026, sur le même circuit. L’entrée est libre le vendredi 24 avril. Les tarifs sont nettement plus accessibles, avec des billets journée généralement compris entre 60 et 150 € selon les tribunes.

Informations pratiques et réservations

Billetterie officielle : monaco-grandprix.com ou au bureau ACM, 44 rue Grimaldi, Monaco (lundi-vendredi, 9h-17h). Contact : ticketing@monaco-grandprix.com / +377 93 15 26 24.