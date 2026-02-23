La Roca Team écrase Le Mans en finale et décroche son nouveau titre en Leaders Cup

Dominateurs, les joueurs de la Roca Team ont pris leur revanche sur Le Mans en remportant la victoire en finale de la Leaders Cup 2026 © AS Monaco Basket

La Roca Team a décroché la Leaders Cup 2026 en s’imposant largement face au Mans (103-79) au Futuroscope de Poitiers, signant une revanche éclatante après sa défaite en finale l’an dernier.

L’AS Monaco n’a laissé aucune place au suspense dimanche soir à Poitiers. Face au Mans Sarthe Basket, bourreau des Monégasques lors de l’édition précédente, les joueurs de Vassilis Spanoulis ont livré une prestation aboutie pour décrocher la Leaders Cup 2026. Une explosion de joie collective en présence du président du club, Aleksej Fedoricsev.

Un match maîtrisé de bout en bout

Dès le premier quart-temps, Monaco a imposé son rythme, s’appuyant sur un Mike James inspiré en meneur de jeu (12 points, 9 passes décisives) et un Elie Okobo étincelant (19 points). Portée par un collectif solide, la Roca Team a creusé un écart de 18 points à la pause (53-40) que Le Mans n’a jamais réussi à combler.

En seconde période, Jaron Blossomgame (17 points) a pris le relais avec trois tirs primés réussis, tandis que Daniel Theis dominait la raquette (15 points, 9 rebonds). L’écart n’a cessé de se creuser pour aboutir à un score final sans appel.

Explosion de joie après la victoire en Leaders Cup © AS Monaco Basket

« On apprend de nos erreurs »

Au micro d’après-match, Matthew Strazel a savouré cette victoire collective : « On a été sérieux dans le basket. La vie nous a donné une nouvelle chance de jouer Le Mans en finale. Avec cette victoire, on prouve qu’on apprend de nos erreurs, face à une super équipe très bien coachée. » Pragmatique, Daniel Theis a quant à lui souligné l’importance de ce titre dans la saison monégasque : « Ce titre veut dire beaucoup pour nous. La défense a été énorme. Ce titre était un vrai objectif, il nous reste l’Euroleague et le championnat de France. »

Après un parcours marqué par une victoire au forceps en quart de finale contre Strasbourg (90-89) puis un récital en demi-finale face à Cholet (115-83) ce sacre confirme les ambitions de Monaco sur la scène nationale et européenne.