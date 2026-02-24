Découvrir Monaco
Monaco Tribune Répertoire - CélébritésCélébrités
Monaco Tribune Répertoire - CultureCulture
Monaco Tribune Répertoire - ÉvènementsÉvènements
Monaco Tribune Répertoire - Informations LocalesInformations Locales
Monaco Tribune Répertoire - Monaco Dans Le MondeMonaco Dans Le Monde
Monaco Tribune Répertoire - SortirSortir
Monaco Tribune Répertoire - Structures SportivesStructures Sportives
Monaco Tribune Répertoire - TourismeTourisme
Publicité »
Vidéos Podcasts
Logo de Monaco Tribune / Lien vers la page d'accueil
Publicité »
Brève

Prince Rainier III et Grace Kelly : un timbre inédit pour les 70 ans du mariage qui a changé Monaco

Par Monaco Tribune
Publié le 24 février 2026
2 minutes de lecture
Dans le cadre du programme philatélique 2026, l'Office des Timbres a annoncé la réédition d'un timbre célébrant les 70 ans du mariage du Prince Rainier III et de Grace Kelly © Office des Timbres
Dans le cadre du programme philatélique 2026, l'Office des Timbres a annoncé la réédition d'un timbre célébrant les 70 ans du mariage du Prince Rainier III et de Grace Kelly © Office des Timbres
Par Monaco Tribune
- 24 février 2026
2 minutes de lecture

L’Office des Timbres de la Principauté a annoncé émettre un bloc philatélique commémorant les noces mythiques de 1956, à mi-chemin entre relique sentimentale et pièce de collection.

Il y a des unions qui échappent à l’usure du temps. Celle du Prince Rainier III et de Grace Kelly, scellée le 19 avril 1956 sous le soleil de Monaco, appartient à cette catégorie rare de moments dont l’imagerie continue de fasciner, sept décennies plus tard. Pour marquer cet anniversaire, l’Office des Émissions de Timbres-Poste (OETP) a choisi de revenir aux sources : le nouveau bloc reprend le visuel de la série originale éditée l’année même du mariage.

Il y a 68 ans, le Prince Rainier III épousait Grace Kelly : retour sur le mariage du siècle

Un hommage graphique au mariage du siècle

Le bloc, réalisé en taille-douce et offset d’après une photo de Detaille et la gravure historique de Bernard Minne et Jules Piel, se présente dans un format généreux de 110 x 80 mm. Tiré à 35 000 exemplaires, il sera disponible exclusivement dans le réseau de vente monégasque (L’Office des Timbres, le Musée des Timbres et des Monnaies et les bureaux de poste de la Principauté) à compter du 18 avril 2026, soit la veille de la date anniversaire exacte des noces.

De nombreuses versions du timbre de 1956 se retrouvent sur les sites spécialisés de collectionneurs comme ici sur le site Last Dodo © LastDodo
De nombreuses versions colorées du timbre de 1956 circulent encore sur les sites spécialisés de collectionneurs comme ici sur le site LastDodo © LastDodo

Quand la philatélie ravive la mémoire d’un Rocher

Ce choix de rééditer un visuel d’époque n’a rien d’anodin. En 1956, l’union entre un souverain européen et une star hollywoodienne avait captivé le monde entier, propulsant Monaco dans l’imaginaire collectif planétaire. La série de timbres émise alors en était déjà le reflet : un objet modeste par la taille, mais immense par la portée symbolique. En le ressuscitant sous forme de bloc à 5 euros, l’OETP fait le pari d’une nostalgie élégante, qui parlera autant aux philatélistes chevronnés qu’aux admirateurs du Couple Princier.

Publicité »

Le bloc s’inscrit dans un programme philatélique 2026 particulièrement riche, aux côtés d’émissions consacrées à Claude Monet, à la conquête du pôle Nord par les airs ou encore aux fresques restaurées du Palais princier.