La Fondation Sir Stelios consacre 10 millions d’euros à la santé sur les petites îles grecques

Sir Stelios et Adonis Georgiadis lors de la signature du don officiel effectué par la Fondation le 5 mars © Stelios Philanthropic Foundation

Le fondateur d’easyGroup, Sir Stelios Haji-Ioannou, dont la fondation philanthropique est installée en Principauté, s’engage à financer le maintien de 80 médecins sur 47 îles isolées de Grèce pendant sept ans.

La Fondation philanthropique Sir Stelios a annoncé dans un communiqué, le 5 mars, effectuer un don de plus de 10 millions d’euros au système de santé national grec. L’accord de donation a été signé lors d’une cérémonie officielle au siège du premier ministre, en présence de Kyriakos Mitsotakis, par Sir Stelios Haji-Ioannou et le ministre de la Santé Adonis Georgiadis.

« Le programme cible 47 îles dont la population hivernale est inférieure à 4 000 habitants desservies par les plus petites structures de soins primaires du pays », explique le premier ministre grec dans une vidéo publiée sur LinkedIn. Chacun des 80 médecins concernés recevra ainsi un complément de revenu net de 1 500 euros par mois, versé sur douze mois, portant leur rémunération mensuelle nette à environ 3 000 euros.

© Stelios Philanthropic Foundation

Kyriakos Mitsotakis a souligné que cette initiative se distinguait des donations habituelles, tournées vers l’infrastructure, en ciblant directement les ressources humaines du système de santé. Le coût de la vie élevé et l’isolement de ces territoires découragent en effet de nombreux praticiens.

Double engagement santé pour la Fondation

Le même jour, la Fondation Stelios accueillait dans sa salle de conférences à Monaco un événement consacré à la prévention des accidents vasculaires cérébraux, en présence notamment du Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Christophe Robino, et de spécialistes du CHU de Nice. Une double actualité qui illustre l’engagement continu de cette fondation monégasque en faveur de l’accès aux soins.