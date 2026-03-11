Le Prince Albert II à Londres pour la Journée du Commonwealth

Le Prince Albert II a représenté Monaco à Londres lors de la Journée du Commonwealth, aux côtés d'Évelyne Genta © Commonwealth Secretariat / Dean and Chapter of Westminster / Picture Partnership

Le Souverain a participé ce lundi aux célébrations annuelles du Commonwealth, aux côtés des grandes têtes couronnées européennes réunies à Londres.

Le 9 mars 2026, le Prince Albert II a fait le déplacement à Londres à l’invitation du Commonwealth Secretariat pour participer à la Journée du Commonwealth. Organisée chaque année le deuxième lundi de mars, cette journée réunit les représentants des 56 États membres de l’organisation, répartis sur cinq continents, de l’Afrique au Pacifique, en passant par l’Asie, les Caraïbes et l’Europe.

© Commonwealth Secretariat / Dean and Chapter of Westminster / Picture Partnership.

L’édition 2026 s’articulait autour du thème « Unlocking Opportunities Together for a Prosperous Commonwealth » (« Libérer les opportunités ensemble pour un Commonwealth prospère »), invitant les nations membres à conjuguer leurs efforts pour stimuler la croissance économique et le développement partagé.

La journée s’est ouverte par un service commémoratif à l’Abbaye de Westminster, symbole séculaire de la monarchie britannique. Le Prince Albert II y a assisté en compagnie de Son Excellence Évelyne Genta, Ambassadeur de Monaco auprès du Royaume-Uni.

Dîner de gala à St James’s Palace

La journée s’est achevée dans les salons du palais St James, où le Roi Charles III et la Reine Camilla recevaient leurs invités pour une réception officielle. Le Prince Albert II comptait parmi les têtes d’État conviés à cette rencontre de haut niveau, illustrant l’engagement constant de Monaco sur la scène diplomatique internationale.

Chaque second lundi de mars, les délégations des 56 États membres convergent vers l’abbaye de Westminster pour un service religieux où les drapeaux des nations ornent les voûtes de l’édifice séculaire.