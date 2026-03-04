Le Prince Albert II sur les traces de ses ancêtres dans le musée préhistorique des Balzi Rossi

Le Prince Albert II s'est rendu lundi 2 mars à la frontière pour visiter le site des Balzi Rossi © Frédéric Nebinger - Palais Princier de Monaco

En se rendant dans ce haut lieu de la préhistoire européenne situé à Vintimille, le Souverain a renoué avec une tradition scientifique familiale vieille de près de deux siècles.

Accueilli notamment par le maire de Vintimille, Flavio Di Muro, et la directrice du musée, Antonella Traverso, le Prince Albert II a visité lundi 2 mars en fin de journée les deux espaces du musée des Balzi Rossi, niché en bord de mer à quelques pas de la frontière française. Le Souverain a parcouru les salles dédiées aux sépultures du Paléolithique supérieur, à l’histoire des grandes campagnes de fouilles et aux vestiges issus de la grotte du Prince, la plus vaste du complexe, qui demeure propriété de la famille Grimaldi.

Le Prince Albert II a été accueilli par le maire de Vintimille Flavio Di Muro et Antonella Traverso, directrice du musée © Frédéric Nebinger – Palais Princier

Ce site, connu aussi sous le nom de « grottes de Grimaldi », entretient des liens étroits avec la Principauté depuis le milieu du XIXe siècle. C’est le prince Florestan Ier qui finance, dès 1846, les premières fouilles dans ces cavités creusées dans la falaise de calcaire rouge. Son arrière-petit-fils Albert Ier poursuit ces travaux à partir de 1883 avec une ambition scientifique sans précédent : entre 1895 et 1901, il organise des campagnes méthodiques qui mettent au jour des sépultures exceptionnelles, dont celle de l’Homme de Grimaldi, datée d’environ 25 000 ans.

© Frédéric Nebinger – Palais Princier

Un héritage scientifique toujours vivant

Passionné de paléontologie, Albert Ier fonde le Musée d’anthropologie préhistorique de Monaco et l’Institut de paléontologie humaine de Paris pour conserver et étudier ces découvertes. Les grottes, qui recèlent des traces d’occupation humaine remontant à 200 000 ans, restent aujourd’hui un terrain de recherche international actif.

Les amateurs de préhistoire pourront d’ailleurs prolonger cette plongée dans le temps en visitant l’exposition « De Toumaï à Sapiens », présentée jusqu’au 16 octobre 2026 au Musée d’anthropologie préhistorique de Monaco. Ce parcours interactif et pédagogique retrace l’évolution de la lignée humaine, des premiers hominines à Homo sapiens.