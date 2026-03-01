Mars à Monaco : les évènements incontournables pour bien débuter le printemps

La Princesse Caroline assite régulièrement aux représentations du Printemps des Arts © Direction de la Communication - Stéphane Danna

Le mois de mars s’annonce particulièrement animé en Principauté. Expositions, culture, engagement et sport : l’agenda du mois en réserve pour tous les goûts.

Fini l’hiver, le temps pluvieux et le froid. La Principauté sort de sa torpeur hivernale pour laisser place à un début de printemps culturel, humoristique et sportif particulièrement dense. Théâtres, musées, scènes et stades s’animent de rendez-vous variés. Tour d’horizon de ce qui vous attend.

La culture s’installe pour durer

Jusqu’au 25 mai, le Nouveau Musée National de Monaco vous invite à découvrir sa toute nouvelle exposition « Le Sentiment de la Nature ». Cinq tableaux de Nicolas Poussin entrent en résonance avec des oeuvres contemporaines, toutes réunies autour du lyrisme de la nature.

Guillaume de Sardes explique l’influence de Nicolas Poussin sur l’idéalisation de la nature auprès de son élève Gaspard Dughet © Benjamin Godart / Paysage avec chasseurs – Musée du Grand Siècle

Le Musée d’Anthropologie Préhistorique de Monaco dévoile une nouvelle exposition intitulée « De Toumaï à Sapiens » jusqu’au 16 octobre qui invite à remonter le fil de l’évolution humaine.

Comme chaque année lors de la même période, le Printemps des Arts fait son retour et investit les scènes de la Principauté. L’édition 2026 débute le 11 mars pour s’étirer jusqu’au 19 avril avec une programmation ambitieuse mêlant musique classique, contemporaine et découvertes.

Du rire, de la musique et de la réflexion

Les amateurs de bonne humeur auront rendez-vous au Grimaldi Forum du 10 au 14 mars pour Les Sérénissimes de l’Humour. Le casting de cette année : Issa Doumbia, Dany Boon, Nawell Madani, Noëlle Perna joueront sur scène, sans oublier « Le Comedy des Sérénissimes » qui aura lieu le 13 mars.

Côté concerts, David Halliday se produira sur la scène du Grimaldi Forum le 20 mars. Le lendemain, changement de registre et place au Printemps des Compositrices à l’Église Réformée de Monaco : un concert intimiste, dédié à la mise en lumière d’œuvres de femmes compositrices.

Les amateurs de philosophie pourront quant à eux participer aux Rencontres Philosophiques organisées les 11, 12 et 26 mars : quatre séances pour débattre, dont une pour les 11-13 ans, prévue le 11 mars avec pour thème : « Mon corps et moi. Qui décide de ce que je fais de mon corps. »

Un mois d’engagement

Le mois de mars est le moment idéal pour s’engager de plusieurs manières en Principauté. Du 6 mars au 7 avril, Monacollecte revient pour son grand rendez-vous annuel dédié au tri et au don solidaire.

Pour sa 5e édition Monacollecte se délocalise du Port Hercule, direction le Chapiteau de Fontvielle

© Direction de la Communication / Stéphane Danna

Le 6 mars, l’Espace Léo Ferré accueille la Journée POWHER, consacrée à l’émancipation et à la valorisation des femmes. Une troisième édition consécutive qui aura pour thème le parcours de vie d’une femme à travers le sport, la santé, l’égalité. Dans le même esprit, le Monaco Women Forum se tiendra le 20 mars au Méridien Beach Plaza.

Côté médical et innovation, l’AMWC (Aesthetic & Anti-Aging Medicine World Congress) investira le Grimaldi Forum du 26 au 28 mars : l’un des congrès scientifiques les plus importants au monde dans le domaine de la médecine esthétique.

Le congrès AMWC 2025 à lieu jusqu’au 28 mars au Grimaldi Forum © Monaco Tribune

Animations pour petits et grands

Le Mairie de Monaco propose deux animations à ne pas manquer au Marché de la Condamine : un Apéro Music Live le 5 mars pour bien démarrer le mois, et une Animation Jeux le 11.

Au Théâtre des Muses, plusieurs pièces se succèdent : « Merci du Cadeau » du 4 au 8 mars et « Momo, petit prince des bleuets » du 11 au 15 mars pour le jeune public. Pour les plus grands, la pièce « L’eau là » sera jouée du 25 au 29 mars, sans oublier le reste du programme.

Enfin, les amateurs de cinéma auront rendez-vous le 26 mars à la Médiathèque Caroline pour la Fête du Court-Métrage, une belle occasion de découvrir la création cinématographique dans un format court aux côtés de jeunes talents.

Le basket en vedette

Gaston-Médecin et la Roca Team seront très sollicitées en mars avec pas moins de quatre rencontres : une réception de Cholet le 7 mars, un choc d’Euroleague face à l’Olympiakos le 12, un match contre Nancy le 14, puis un autre défi européen face au Milan le 24, avant de clôturer le mois contre Le Mans le 29 mars. L’opportunité pour les Manceaux de prendre leur revanche contre l’AS Monaco Basket après leur défaite en finale de Leaders Cup.

Revanche à venir entre la Roca Team et Le Mans © AS Monaco Basket

Côté football, l’AS Monaco accueille Brest au Stade Louis-II le 15 mars : l’occasion pour les supporters de découvrir une partie des nouvelles tribunes, désormais prêtes à accueillir le public avec leurs sièges rouge et blanc.