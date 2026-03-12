Les crèches communales pourraient fermer leurs portes ce vendredi

Les auxiliaires de puériculture des crèches communales de Monaco ont déposé un préavis de grève pour ce vendredi, réclamant cinq jours de congés supplémentaires au titre de la pénibilité.

Le bras de fer entre le Syndicat des Agents de l’État et de la Commune (SAEC) et la Mairie de Monaco est monté d’un cran cette semaine. Les auxiliaires de puériculture des crèches communales ont annoncé une journée de grève pour le vendredi 13 mars, au cœur d’un différend qui couve depuis la fin de l’année 2025. En cause : la demande de ces professionnelles de la petite enfance d’obtenir cinq jours de congés annuels supplémentaires, en reconnaissance de la charge physique et émotionnelle inhérente à leur métier.

Une réglementation fixée par le Gouvernement princier

Informé tardivement, dans la soirée du mardi 10 mars, le maire Georges Marsan a réuni dès le lendemain les représentants syndicaux et des auxiliaires de puériculture, aux côtés de son adjointe Chloé Boscagli, déléguée à la Petite Enfance, et de la secrétaire générale Isabelle Costa. Il a regretté qu’aucun rendez-vous préalable n’ait été sollicité avant le dépôt du préavis.

Sur le fond, la Mairie rappelle que les conditions d’emploi des agents communaux, 37h30 hebdomadaires et 27 jours de congés annuels, sont fixées par la loi et relèvent du Gouvernement princier, non de la Commune. Elle met également en avant les efforts consentis ces dernières années : renforcement des équipes, pool de neuf auxiliaires remplaçants, rénovation de plusieurs structures (Monaco-Ville, Monte-Carlo, Roseraie) et livraison de nouveaux établissements comme les crèches du Testimonio et Honoria.

Des familles dans l’incertitude

Le nombre de grévistes déterminera l’ampleur des perturbations. Certaines crèches pourraient être contraintes de fermer leurs portes vendredi. Les directions des établissements se chargent de prévenir les familles concernées au cas par cas.