Ligue 1 : Après avoir mené au score, l’AS Monaco cède face à Strasbourg et termine 7ᵉ

Menant 4 buts à 1 à l’heure de jeu, l’AS Monaco s’est finalement incliné 5-4 à la Meinau lors de la 34ᵉ et dernière journée de Ligue 1. Une défaite qui scelle une saison terminée à la septième place.

Pour ce dernier rendez-vous de la saison, après une défaite contre Lille, Sébastien Pocognoli avait remanié son dispositif en repassant à un 4-2-3-1, avec Denis Zakaria associé à Lamine Camara dans l’entrejeu, Ansu Fati positionné en numéro 10 derrière Folarin Balogun, et Simon Adingra de retour sur le côté gauche. Devant les 250 supporters venus en Alsace, l’entame est conforme aux intentions du coach belge : un pressing haut et des récupérations dans le camp adverse.

Dès la 10ᵉ minute, Lamine Camara intercepte une relance manquée d’El Mourabet et trouve la lucarne. Après une égalisation contre le cours du jeu de Martial Godo (1-1 à la 34ᵉ), le milieu sénégalais récidive d’une frappe sous la barre, avant qu’Ansu Fati n’alourdisse la marque juste avant la pause. Dix minutes après la reprise, une frappe de Folarin Balogun déviée par Ismaël Doukouré dans son propre but marque le quatrième but de l’AS Monaco.

© AS Monaco

Mais le scénario se transforme en remontada pour les Strasbourgeois. Diego Moreira réduit l’écart, Sébastian Nanasi enchaîne puis égalise à la 72ᵉ, avant que Godo ne donne l’avantage aux Strasbourgeois d’un enroulé sous la transversale une dizaine de minutes avant la fin du match. Paris Brunner, entré en jeu, touchera la barre dans les dernières minutes (87ᵉ) sans parvenir à recoller. Quatre buts encaissés en une demi-heure, et un dernier match perdu.

Pocognoli : « Nous avons manqué de constance »

« Nous avons fait une bonne entame de match et plus généralement une bonne première mi-temps. À 4-1 pour nous, certains ont peut-être pensé que le match était fini, mais malheureusement, dans la foulée, on prend ce but qui relance forcément le match », a analysé Sébastien Pocognoli en conférence de presse, avant de pointer une fragilité récurrente : « Ce n’est pas la première fois cette année qu’on subit une avalanche de buts quand on a des périodes un peu plus faibles. Notre pilier mental est parfois assez faible. » Et de résumer : « Il nous a aussi manqué beaucoup d’ingrédients pour terminer ce match que l’on avait en main. Nous avons tout simplement manqué de constance. »

© AS Monaco

Le bilan d’une saison contrastée

Septième au coup de sifflet final, l’AS Monaco achève donc l’exercice 2025-2026 sans qualification européenne assurée, après deux saisons en Ligue des champions. Le coach belge en a fait le constat sans détour : « Mon rôle est d’analyser ce qui n’a pas été, et forcément, il y a une remise en question à faire. Quand je suis arrivé, j’ai essayé de ramener une identité, une cohésion de groupe, des principes de base et une ligne de conduite que je n’ai jamais modifiée. Il est primordial de conserver le positif et de le garder dans les fondations pour l’année prochaine. » Place désormais à l’intersaison et à un mercato qui s’annonce comme un rendez-vous clé pour redéfinir le projet sportif.