Nessun vincitore tra l’AS Monaco e lo Stade di Reims: la partita della 13° giornata di Ligue 1, giocata domenica pomeriggio, finisce 0-0.

Risultato: 0-0

Tre giorni dopo il pareggio in casa al Louis II contro il PSV Eindhoven in Europa League (0-0), l’AS Monaco ha collezionato un altro pareggio senza reti, questa volta sul campo del Reims (0-0). Per la terza volta consecutiva gli uomini di Niko Kovac non sono stati abbastanza incisivi e non sono riusciti a trovare la porta.

>> LEGGI ANCHE: Intervista a Youssouf Fofana (AS Monaco): “Le sconfitte mi hanno reso più forte”

Malgrado il possesso palla (58,1%), i compagni di Wissam Ben Yedder non hanno concretizzato. Gli unici tre tiri in porta dei monegaschi non hanno preoccupato Rajkovic, nonostante Aurélien Tchouaméni e Kevin Volland (vedi sotto) siano arrivati vicinissimi a chiudere la partita e a porre fine a questa serie di tre match senza gol. Decimo posto in classifica a 18 punti per i giocatori del Monaco che approfitteranno della pausa internazionale per ricaricare le energie prima del prossimo incontro allo stadio Louis II che si giocherà venerdì 19 novembre contro il LOSC Lille.

Azione migliore: Volland vicinissimo al gol della vittoria

Il giocatore ha avuto l’opportunità di far esultare i 600 tifosi monegaschi presenti negli spalti dello stadio Auguste-Delaune. Kevin Volland ha colpito il pallone di testa sfiorando la porta di Rajkovic al 90′, su un passaggio millimetrico di Caio Henrique, a un passo dal quinto assist decisivo della stagione. Vera palla gol e opportunità sprecata dal giocatore della nazionale tedesca durante i minuti di recupero.

Uomo partita: Tchouaméni sempre all’altezza

Il francese, convocato anche in nazionale, è stato come sempre onnipresente nel recupero palla. Con la fascia di capitano a fine partita dopo l’uscita di Wissam Ben Yedder, Aurélien Tchouaméni ha quasi portato il Monaco alla vittoria qualche minuto prima dell’occasione d’oro di Kevin Volland. L’ex del Bordeaux ha sfiorato la porta di Rajkovic dopo una sforbiciata da manuale (86′).

Il numero: 12

Come il numero di tiri tentati dai Monegaschi durante la partita, insufficiente per mettere la palla in rete.

Il commento: “Non abbiamo concretizzato”

Benoît Badiashile “Non abbiamo concretizzato nonostante le diverse occasioni avute per segnare. Il possesso palla non è bastato. È frustrante perché ci sarebbe stato modo di guadagnare i tre punti. Approfitteremo di questa pausa per riposarci e tornare ancora più forti. La situazione non è preoccupante: è un pareggio, non una sconfitta. Non dobbiamo farne un dramma.”