











«Монако» и «Реймс» сыграли в безголевую ничью в воскресенье днем в матче 13-го тура Лиги 1.

Результат матча: 0-0

Спустя три дня после ничьей на стадионе «Луи II» против «ПСВ Эйндховен» в Лиге Европы (0-0), «Монако» сыграл вничью второй раз подряд, на этот раз против «Реймса» на выезде (0-0). В третий раз подряд подопечным Нико Ковача не хватило эффективности в реализации голевых моментов.

>> ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ИНТЕРВЬЮ: Юссуф Фофана (ФК «Монако»): «Мои неудачи выковали мне броню, особый характер»

Несмотря на преимущество во владении мячом (58,1%), подопечные Ковача не смогли забить в этом матче. Нанеся всего три удара по воротам, монегаски не доставили особых проблем Райковичу. Хотя Орельен Тчуамени и Кевин Фолланд (см. ниже) были близки от того, чтобы прервать трехматчевую безголевую серию. Занимая 10-е место в турнирной таблице (18 очков), «Монако» сможет воспользоваться международной паузой, чтобы восстановить силы перед принципиальной встречей с действующим чемпионом Франции «Лиллем», которая состоится в пятницу 19 ноября на «Луи II».

Факт игры: Фолланд мог подарить пбеду

У немца была возможность порадовать 600 болельщиков «Монако» на стадионе «Огюст-Делон». Но Кевин Фолланд пробил мимо ворот соперника, после прекрасной передачи от Кайо Энрике, который мог отдать свою пятую голевую передачу в сезоне. Немецкий легионер упустил шанс забить в компенсированное время (90′).

Игрок матча: Тчуамени в отличной форме

Игроу сборной Франции, как обычно, превосходно играл в отборе. Орельен Тчуамени стал капитаном в конце матча после замены Виссама Бен-Йеддера, и он почти подарил «Монако» победу за несколько минут до золотой возможности Кевина Фолланда. Идеально выполненный удар «ножницами» отправил мяч совсем близко с рамой ворот Райковича (86′).

Число: 12

Столько ударов нанесли монегаски в этом матче. Однако этого оказалось недостаточно, чтобы найти сетку ворот соперника.

Фраза: «Нам не хватало эффективности».

Бенуа Бадиашиль: «Нам не хватило удачи в реализации, хотя у нас было много возможностей забить. Мы владели мячом, но этого было недостаточно. Мы расстроены, потому что у нас был шанс взять три очка. Мы воспользуемся этим перерывом, чтобы отдохнуть и вернуться в лучшей форме. Наше положение? Все в порядке, это ничья, а не поражение. Не нужно драматизировать».