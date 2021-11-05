











«Монако» и «ПСВ Эйндховен» сыграли вничью (0-0) в четверг вечером на стадионе «Луи II», в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Европы.

Матч: «Монако» был двумя разными командами в первом и во втором таймах

После победы в Эйндховене, «Монако» принял «ПСВ» на стадионе «Луи II» в качестве лидера своей группы. Первый тайм прошел без опасных моментов ни у одной из команд. Игра набрала обороты лишь во втором тайме благодаря тактическим изменениям, произведенным Нико Ковачем (см. ниже).

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Не сумев создать ни одного опасного момента за 45 минут, подопечные Нико Ковача создали свой первый опасный момент во втором тайме всего спустя пять минут после выхода из раздевалок. Отличный удар Софиана Диопа с края штрафной вывел Майрона Боаду на ударную позицию, но тот замешкался и не реализовал момент (50′).

За первым моментом последовали другие. Орелиен Тчуамени нанес опаснейший удар головой на 67-ой минуте. У «ПСВ» было несколько возможностей воспользоваться ошибками монегасков, но «красно-белые» не пропустили и пока не одержали ни одного поражения в Лиге Европы.

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8 очков и две игры в запасе. «Монако» почти наверняка попадет в плей-офф Лиги Европы. Победа над «Реал Сосьедадом» в следующем матче позволит «Монако» занять первое место в группе и напрямую выйти в 1/8 финала.

Факт: трио Сидибе-Диоп-Головин почти все изменило

После неубедительного первого тайма, Нико Ковач решил произвести несколько изменений в перерыве. Сначала он поменял расстановку (3-5-2 вместо 4-4-2), затем одновременно ввел в состав Джибриля Сидибе, Софиана Диопа и Александра Головина. Это решение полностью оправдало ожидания тренера, поскольку это трио кардинально изменило ход игры.

Сидибе великолепно сыграл на правом фланге, показав свою силу и опыт в обороне, в то время как Диоп и Головин придали игре техничности, которой так не хватало в первом тайме. Но этого было недостаточно, чтобы «размочить» ворота Жоэля Дроммеля.

Игрок матча: Кайо Энрике полностью отдался в этой игре

Неутомимый на своем левом фланге, игрок сборной Бразилии до 23 лет, был единственным игроком, который вел свою команду вперед в первом тайме. Кайо Энрике регулярно отдавал точные передачи, которые не находили продолжения со стороны партнеров по команде.

Левый защитник «Монако» не переставал выкладываться на своем фланге, постоянно предлагая решения в атаке. Если и был игрок на поле, который полностью отдался вчера, то это он.

Цифра дня: 0

Количество ударов «ПСВ» по воротам в этом матче. Александр Нюбель провел (очень) спокойный вечер.

Цитата дня: «Продолжаем быть лидерами нашей группы»

Бенуа Бадиашиль: «Мы все еще лидеры своей группы в Лиге Европы. Это то что нужно вынести из этого матча. Мы знаем, что мы показали не лучший наш футбол, но плюс в том, что мы не пропустили сегодня»