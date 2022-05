Gran Premio, Monaco Film Festival, concerti… ecco cosa fare nei prossimi sette giorni.

Il Gran Premio di Monaco sbarca nel Principato questo fine settimana, anche se in realtà è già cominciato ieri. Per vederlo non vi resta che affidarvi al piccolo schermo, perché non c’è più neanche un biglietto in vendita. Appuntamento su Monaco Info che trasmetterà l’evento per tutto il week end.

Dal 31 maggio al 3 giugno, torna il Monaco Streaming Festival per una seconda edizione. Il programma prevede anteprime, cerimonie di premiazione, conferenze e serate di gala. Le proiezioni dei film saranno gratuite per tutti.

Il 3 giugno, il Grimaldi Forum di Monaco ospiterà due pianisti per lo spettacolo Les Virtuoses. Mathias e Julien Cadez suoneranno con un solo pianoforte! Appuntamento alle 20:30.

Sempre il 3 giugno, e fino al 5, il Ballets de Monte-Carlo e Jean-Christophe Maillot presentano COPPEL-i.A. I ballerini si esibiranno nella Salles des Princes al Grimaldi Forum il 3,4, e 5 giugno alle 19:30.

Volete prendervi un giorno di riposo? La redazione consiglia di trascorrere qualche ora a Beaulieu-sur-Mer per un po’ di relax. Se non l’avete ancora fatto, date un’occhiata al nostro tour della città sul sito di Monaco Tribune.

Infine, il Palazzo del Principe ha annunciato il ritorno dei concerti dell’Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo nella Corte d’Onore del Palazzo. Quest’estate vi aspettano cinque diversi spettacoli, ma è necessaria la prenotazione.

