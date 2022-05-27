Программа на ближайшую неделю: Гран-при, фестиваль потокового кино и концерты.

В эти выходные на улицах Княжества пройдет Гран-при Монако. К слову сказать, он начался уже вчера. Наслаждаться зрелищем придется на экране, ведь в продаже остался один-единственный билет. Встречаемся на канале Monaco Info: он будет транслировать соревнования все выходные.

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С 31 мая по 3 июня фестиваль потокового кино Monaco Streaming Festival порадует нас во второй раз. В программе: предпремьерные показы, вручение премий, конференции и гала-вечер. Бесплатными для всех будут только кинопоказы.

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3 июня Гримальди Форум принимает двух пианистов в рамках спектакля «Виртуозы». Матиас (Mathias) и Жюльен Кадез (Julien Cadez) будут выступать вдвоем, но за одним фортепиано! Начало в 20.30.

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С 3 по 5 июня Балет Монте-Карло и Жан-Кристоф Майо (Jean-Christophe Maillot) представляют спектакль COPPEL-i.A. Балет пройдет в Княжеском зале (Salle des Princes) Гримальди Форума 3, 4 и 5 июня в 19.30.

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Выходной? Редакция советует вам провести несколько приятных часов в Больё-сюр-Мер. Познакомьтесь с нашим маршрутом по городу или откройте его для себя заново на сайте Monaco Tribune.

Княжеский Дворец сообщает о возобновлении концертов Филармонического Оркестра Монте-Карло в парадном дворе Дворца. Летом будут даны пять разных концертов, места необходимо бронировать заранее.

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