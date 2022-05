Grand Prix, Monaco Film Festival, concerts : voici l’agenda des sept prochains jours.

Ce week-end, le Grand Prix de Monaco s’installe dans les rues de la Principauté. Il a d’ailleurs déjà commencé, depuis hier. Pour y assister, il faudra se fier au petit écran : il ne reste plus une seule place en vente. Rendez-vous sur Monaco Info qui diffuse l’évènement tout au long du week-end.

Du 31 mai au 3 juin, le Monaco Streaming Festival revient pour une seconde édition. Au programme : avant-premières, remises de prix, conférences ou encore galas. Seules les projections de film seront gratuites pour tous.

Le 3 juin le Forum Grimaldi de Monaco accueille deux pianistes, pour le spectacle Les Virtuoses. Mathias et Julien Cadez seront deux mais ne joueront que sur un seul piano ! Rendez-vous à 20h30.

Le 3 juin également, et jusqu’au 5, Les Ballets de Monte-Carlo et Jean-Christophe Maillot présentent le spectacle COPPEL-i.A. Ce ballet se déroulera dans La Salles des Princes, au Forum Grimaldi, le 3, 4 et 5 juin à 19h30.

Une journée de repos ? La rédaction vous conseille quelques heures à Beaulieu-sur-Mer pour se détendre. Retrouvez ou découvrez notre visite de la ville sur le site de Monaco Tribune.

Également, le Palais Princier annonce le retour des concerts de l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, donnés dans la Cour d’Honneur du Palais. Cinq cinq concerts différents cet été pour lesquels il faut réserver sa place.

