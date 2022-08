È Anne Eastwood la nuova ambasciatrice del Principato, nominata Ambasciatrice presso il Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella.

Una nuova ambasciatrice per l’Italia, che sta attraversando un importante terremoto politico. La nuova ambasciatrice di Monaco in Italia, Anne Eastwood, è stata nominata in un momento in cui il Paese si prepara a tornare alle urne a settembre, dopo l’implosione della coalizione di governo. La notizia della nomina è stata annunciata dal Principe Alberto II sulla Gazzetta Ufficiale di Monaco.

Precedentemente, Anne Eastwood è stata per sette anni a capo dell’Alto Commissariato per la Tutela dei Diritti, delle Libertà e della Mediazione, dal 2014 a febbraio del 2022. È stata sostituita in questa carica da Marina Ceyssac a febbraio scorso.