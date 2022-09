La Principessa Gabriella si diverte a tagliarsi i capelli e a tagliarli a suo fratello prima del rientro a scuola.

Per i principini è ora di tornare tra i banchi di scuola e per l’occasione i figli del Principe Alberto II e della Principessa Charlène avranno un taglio di capelli molto particolare. La Principessa Gabriella ha ancora una volta preso in mano le forbici per un restyling non solo del suo taglio ma anche di quello di suo fratello, il Principe Ereditario Jacques.

La Principessa Charlène, divertita, ha condiviso due loro foto sulla sua pagina Instagram.

“La Principessa Gabriella si è tagliata i capelli da sola e li ha tagliati a suo fratello. Non vede l’ora di tornare a scuola lunedì…”, scrive la Principessa Charlène nella descrizione del suo post. Le immagini hanno fatto sorridere i follower perché a quanto pare non è l’unica madre a essersi trovata in questa situazione.

Una futura vocazione?

Non è la prima volta che la Principessa Gabriella si cimenta a fare la parrucchiera. Ad esempio ricordate la frangetta triangolare dell’anno scorso che sua madre aveva provato a recuperare in tutti i modi. Avrà già trovato la sua futura vocazione a soli 7 anni? Molti commenti lo lascerebbero intendere.

Ad ogni modo, la Principessa Gabriella non sembra affatto delusa dal suo lavoro, che ha orgogliosamente sfoggiato davanti a tutti sabato scorso in occasione del tradizionale picnic monegasco U Cavagnëtu.