La Princesse Gabriella joue l’apprentie coiffeuse et offre, à son frère et elle, une nouvelle coupe pour la rentrée !

Retour sur les bancs de l’école pour les petits de la Principauté… Pour l’occasion, les Jumeaux du Prince Albert II et de la Princesse Charlène aborderont une coupe de cheveux assez particulière. La Princesse Gabriella a une fois de plus mis la main sur la paire de ciseaux pour un relooking non seulement sur elle, mais aussi sur son frère, le Prince Héréditaire Jacques.

Amusée, la Princesse Charlène a partagé deux clichés d’eux sur sa page Instagram.

« La princesse Gabriella s’est fait une coupe de cheveux à elle et à son frère. Impatiente du retour à l’école lundi… », peut-on lire sous le post. La publication fait sourire sur les réseaux sociaux et visiblement, ce n’est pas la seule maman à s’être retrouvée dans cette situation.

Une future vocation ?

Ce n’est pas la première fois que la Princesse Gabriella s’essaye à la coiffure. On se souvient l’année dernière, de sa frange en forme triangulaire que sa maman a tenté de rattraper comme elle a pu. À seulement 7 ans, aurait-elle trouvé sa future vocation ? Beaucoup de commentaires le laissent entendre.

En tout cas, la Princesse Gabriella n’a pas l’air déçue d’elle ! Elle a pu exposer fièrement et aux yeux de tous son oeuvre samedi dernier, lors du traditionnel pique-nique monégasque U Cavagnëtu.