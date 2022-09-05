Принцесса Габриэлла играла в парикмахера и подарила к новому учебному году брату и себе самой новую стрижку!

Маленькие жители Княжества возвращаются за школьные парты… По этому случаю у близнецов Князя Альбера II и Княгини Шарлен новая оригинальная прическа. Принцесса Габриэлла снова взяла в руки ножницы и придала новый имидж не только себе самой, но и своему брату, наследному Принцу Жаку.

Это позабавило Княгиню Шарлен, которая поделилась двумя снимками на своей странице в сети Instagram.

«Принцесса Габриэлла постригла себя и брата. С нетерпением жду начала нового учебного года в понедельник…», — говорится в посте. Читатели публикации в соцсетях не могут сдержать улыбок, и, по-видимому, Княгиня Шарлен – не единственная мама в подобной ситуации.

Будущее призвание?

Принцесса Габриэлла пробует себя в парикмахерском искусстве не первый раз. Мы помним, как в прошлом году она сделала себе треугольную челку, и мама выровняла ее, как смогла. Может быть в свои 7 лет, Принцесса уже нашла свое призвание? Многие комментарии говорят именно об этом.

В любом случае, Принцесса Габриэлла, похоже, довольна своей работой. Она с гордостью на глазах у всех продемонстрировала прическу на традиционном монегасском пикнике U Cavagnëtu в минувшую субботу.