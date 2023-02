Rolex Monte-Carlo Masters 2023. Ecco le novità

Questo giovedì, negli splendidi saloni del Monte-Carlo Bay, hotel che ospita i giocatori durante il torneo, si è svolta la presentazione del famoso Masters 1000 monegasco (8-16 aprile).

Un Rolex Monte-Carlo Masters affacciato sul Mediterraneo

Come ha rivelato David Massey, nuovo direttore del torneo, “una nuova veste grafica ispirata alla Costa Azzurra e ai colori del Mediterraneo farà la sua comparsa su tutti i media del torneo”.

Rolex Monte-Carlo Masters: tre figure indispensabili per la riuscita del torneo

Anche l’esterno delle tribune sarà decorato con i colori del Mediterraneo. I palchi del villaggio VIP saranno tutti rivolti verso il mare e le aree ristorazione saranno ampliate. Sarà inaugurato anche un bar specializzato in frutti di mare, sempre con il mare come sfondo.

“Il Rolex Monte Carlo Masters è il torneo più bello del circuito”, ha dichiarato David Massey. “Siamo estremamente fortunati e dobbiamo mettere in risalto questa cornice”.

Un terzo campo trasmesso in tv

Per la prima volta saranno tre i campi trasmessi in televisione, su Eurosport e C8 in Francia. Oltre al campo centrale e al campo dei Principi, anche il campo in terra battuta con tetto rimovibile, che ospita solitamente gli incontri di Monaco della Coppa Davis, sarà dotato di otto telecamere per trasmettere le partite.

Con 15.000 persone attese ogni giorno al Monte-Carlo Country Club, il Rolex Monte-Carlo Masters dimostra di esssere ancora una volta un evento imperdibile del circuito ATP.

Biglietti disponibili presso le biglietterie

Anche se l’80% dei biglietti è già stato venduto, David Massey ha voluto rassicurare i ritardatari che non hanno ancora prenotato i loro preziosi posti.

Ogni giorno, infatti, potrete trovare qualche biglietto disponibile direttamente presso le biglietterie del Monte-Carlo Country Club.

Nadal, Djokovic, Tsitsipas… Dovrebbero essere tutti presenti

L’elenco definitivo dei partecipanti alla 116ª edizione del Rolex Monte-Carlo Masters sarà reso noto il 14 marzo. I migliori giocatori del mondo dovrebbero essere tutti presenti, a partire da Novak Djokovic e Rafael Nadal.

©Rolex Monte-Carlo Masters

“È ancora presto per confermare la loro presenza, ma sono iscritti al torneo”, ha rivelato David Massey. “Contiamo anche sulla partecipazione di giocatori della nuova generazione, come Carlos Alcaraz e Holger Rune, e naturalmente del campione in carica, Stéfanos Tsitsipas”.

Sono attesi anche Andrey Rublev, Casper Ruud, Félix Auger-Aliassime e Alexander Zverev. È inoltre prevista l’assegnazione di quattro wild-card. Si vocifera che Gaël Monfils potrebbe riceverne una, così come i rappresentanti monegaschi della Coppa Davis, Lucas Catarina e Valentin Vacherot.