Rolex Monte-Carlo Masters 2023: новинки турнира

Презентация знаменитого монакского турнира Masters 1000 (8-16 апреля) прошла в великолепных залах отеля Monte-Carlo Bay, который примет спортсменов.

Rolex Monte-Carlo Masters обращается к Средиземному морю

Как сообщил Давид Массе, новый директор турнира, «свежая графическая концепция, навеянная Лазурным берегом и палитрой Средиземного моря, будет представлена на всех местах турнира.»

Кто работает за кулисами главного теннисного турнира Монако?

Наружная часть трибун будет украшена морскими мотивами. Ложи сектора VIP будут развернуты лицом к морю, а места для ресторации – расширены. На фоне моря откроется бар с морепродуктами.

«Rolex Monte-Carlo Masters – красивейший кубок в туре, признается Давид Массе. Нам неимоверно повезло, и мы должны выдвинуть эту красоту на первый план.»

Телетрансляция с третьего корта

В этом году впервые по телевидению будет идти трансляция с трех кортов: во Франции – по телеканалам Eurosport и С8. После центрального и «княжеского» корта третий корт с грунтовым покрытием и раздвижной крышей, на котором проходят монакские встречи Кубка Дэвиса, будет оборудован восемью камерами для ретрансляции матчей.

Monte-Carlo Country Club готовится ежедневно принимать около 15 000 зрителей, так что Rolex Monte-Carlo Masters еще раз подтверждает свой культовый имидж в АТР туре.

Билеты в кассах

Давид Массе предупредил опаздывающих забронировать ценные места, что 80% билетов уже распродано.

Каждый день ограниченное количество билетов будет продаваться непосредственно в кассах Monte-Carlo Country Club.

Надаль, Джокович, Циципас… Они все должны приехать

Окончательный список участников этого 116-го турнира Rolex Monte-Carlo Masters будет оглашен 14 марта. Должны приехать сильнейшие теннисисты планеты, включая Новака Джоковича и Рафаэля Надаля.

© Rolex Monte-Carlo Masters

«Немного рано подтверждать их участие, но они все записались на турнир, сообщил Давид Массе. Мы также рассчитываем на участие молодых теннисистов нового поколения, таких как Карлос Алькарас, Хольгер Руне и, конечно, нынешнего обладателя титула, Стафаноса Циципаса.»

Так же ожидаются Андрей Рублев, Каспер Рууд, Феликс Оже-Альяссим и Александр Зверев. Выслано четыре особых приглашения. Ходят слухи, что одно из них получил Гаэль Монфис, а также представители Монако на Кубке Дэвиса: Люкас Катарина и Валентен Вашро.