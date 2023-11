Monaco ha commemorato l’Armistizio della Prima Guerra Mondiale

9 milioni di persone hanno perso la vita in questo conflitto, tra cui più di un milione di cittadini francesi - © Mairie de Monaco

Nel Principato sono stati abbelliti diversi monumenti, in particolare sul Boulevard de Belgique, nel Cimitero di Monaco e alla Maison de France.

Per non dimenticare la storia, come ogni anno Monaco ha deciso di commemorare l’armistizio dell’11 novembre 1918. Sabato scorso erano presenti il Ministro di Stato Pierre Dartout, Brigitte Boccone-Pages, Presidentessa del Consiglio Nazionale, il Sindaco Georges Marsan e diversi membri del Consiglio Comunale, oltre ai rappresentanti delle massime autorità del Principato.

La cerimonia è iniziata con la deposizione di corone di fiori ai piedi della stele eretta in omaggio al re Alberto I del Belgio, situata sul Boulevard de Belgique. Il corteo si è poi spostato al Cimitero di Monaco, davanti al Monument aux Morts (Monumento ai caduti), per la tradizionale cerimonia in onore dei caduti delle due guerre, scandita dalle esibizioni dell’Orchestra dei Carabinieri e della Banda Municipale. Le cerimonie di commemorazione si sono concluse alla Maison de France.

Anche il Principato contribuì allo scontro bellico, perlopiù inviando monegaschi e residenti al fronte – © Mairie de Monaco