Монако отметило Перемирие в Первой мировой войне

Более 9 миллионов человек потеряли жизнь в этой войне, включая миллион французов – © Мэрия Монако

Ко многим памятникам в Княжестве были возложены венки, в частности, на Бельгийском бульваре, на Кладбище Монако и в Доме Франции.

Отдавая дань истории, Монако, как и каждый год, отметило Перемирие 11 ноября 1918 года. На субботних церемониях присутствовали: государственный министр Пьер Дарту, Председатель Национального Совета Брижитт Боккон-Пажес, мэр Жорж Марсан и многие члены Коммунального совета, а также представители высших инстанций Княжества.

Князь Альбер II посетил мастерскую Парижского монетного двора

Церемония началась с возложения венков к стеле, воздвигнутой в честь бельгийского короля Альбера I на Бельгийском бульваре. Затем кортеж проследовал на кладбище Монако, к памятнику погибшим, где прошла традиционная церемония в память о жертвах двух мировых войн, в которой участвовал оркестр карабинеров и оркестр муниципальной музыки. Церемонии закончились в Доме Франции.

Княжество также участвовало в войне, отправив на фронт монегасков и резидентов – © Мэрия Монако