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Монако отметило Перемирие в Первой мировой войне

Автор: Sarah Incari
Опубликовано 14 ноября 2023
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Более 9 миллионов человек потеряли жизнь в этой войне, включая миллион французов – © Мэрия Монако
Автор: Sarah Incari
- 14 ноября 2023

Ко многим памятникам в Княжестве были возложены венки, в частности, на Бельгийском бульваре, на Кладбище Монако и в Доме Франции.

Отдавая дань истории, Монако, как и каждый год, отметило Перемирие 11 ноября 1918 года. На субботних церемониях присутствовали: государственный министр Пьер Дарту, Председатель Национального Совета Брижитт Боккон-Пажес, мэр Жорж Марсан и многие члены Коммунального совета, а также представители высших инстанций Княжества.

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Церемония началась с возложения венков к стеле, воздвигнутой в честь бельгийского короля Альбера I на Бельгийском бульваре. Затем кортеж проследовал на кладбище Монако, к памятнику погибшим, где прошла традиционная церемония в память о жертвах двух мировых войн, в которой участвовал оркестр карабинеров и оркестр муниципальной музыки. Церемонии закончились в Доме Франции.

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Княжество также участвовало в войне, отправив на фронт монегасков и резидентов – © Мэрия Монако