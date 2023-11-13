Князь Альбер II посетил мастерскую Парижского монетного двора

В этом году мастерская отметила пятидесятилетие своего устройства в г. Пессак. Князь посетил ее 9 ноября.

Именно здесь чеканятся монеты Княжества, как ходовые, так и коллекционные. Князь Альбер II – первая лидер государства, посетивший эту мастерскую, в которой изготавливаются монеты для нескольких стран.

Князь Монако – первый лидер государства, посетивший Парижский монетный двор. © Сильвен Дюбуа (Sylvain Dubois) / Парижский монетный двор

Княжество начало чеканить здесь свою монету в 1878 году, при Карле III, несмотря на то, что монета Монако еще за несколько десятилетий до этого обрела тот же размер, то же достоинство и тот же вес, что и французская монета. Это произошло в XVII-м веке, в результате договора между королем Людовиком XIII и князем Оноре II.

Князь Альбер II, в сопровождении главного гравера, Хоакима Хименеса, ознакомился с процессом производства монакских монет, получив объяснения и описания каждого рабочего места.

Князь изготовил первую монету из новой коллекционной серии. © Сильвен Дюбуа (Sylvain Dubois) / Парижский монетный двор

Князь собственноручно изготовил первую юбилейную монакскую монету достоинством 2 евро, которая выйдет в 2024 году. Эта монета – «чудный оттиск» – посвящена 500-летию союза семьи Гримальди с Карлом V Габсбургом, ознаменовавшим признание независимости Монако германским императором.

Княжеская семья посетила выставку, посвящённую первому государственному министру при Князе Ренье III