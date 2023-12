Flavio Briatore: “Speriamo che un francese faccia vincere la Ferrari, come io ho fatto vincere i francesi”

Premiato alla serata dei Caschi d’Oro 2023, Flavio Briatore ha parlato delle sue aspettative nei confronti di Frédéric Vasseur e della scuderia Ferrari in vista della stagione 2024.

Dopo aver ricevuto il Casco d’Oro, l’ex dirigente di Benetton e Renault e attuale ambasciatore della Formula 1 ha voluto esprimere la sua opinione sulla Ferrari nella stagione appena conclusa.

“Il loro mondiale è stato un chiaroscuro”, ha esordito. “[La Ferrari] ha avuto delle gare dove in qualifica era competitiva, con il pieno di benzina molto meno”.

Briatore spera in una stagione 2024 con più competizione

“Dobbiamo sperare che migliorino questo inverno in modo tale da essere più competitivi. […] Io spero per tutti gli italiani e per lo sport che la Ferrari riesca a essere quantomeno competitiva, poi vincere un mondiale è molto complicato”.

Il residente monegasco ha poi parlato di Frédéric Vasseur, che ha appena terminato la sua prima stagione in veste di direttore della scuderia con il cavallino. “La Ferrari dovrebbe almeno giocarsi il podio a ogni gara […] Speriamo che un francese faccia vincere la Ferrari, come io ho fatto vincere i francesi”.

Flavio Briatore: “Fred Vasseur? Diamogli tempo”

L’imprenditore ha anche accennato alla suspense della prossima stagione, che spera possa essere più accesa. “Spero che il prossimo anno possa esserci un po’ di antagonismo in più sennò non sarebbe molto carino. La gente ha bisogno di vedere chi si contende il titolo e non di avere un dominio così forte”.