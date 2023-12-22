Флавио Бриаторе: «Будем надеяться, что француз принесет пользу Ferrari, как я принес пользу французам»

Флавио Бриаторе был приглашен на торжественный вечер «Золотые каски» 2023, где он получил свой приз и выразил ожидания от Фредерика Вассера и Scuderia Ferrari перед сезоном 2024 года.

Получив приз «Casco d’Oro», бывший хозяин Benetton и Renault и нынешний посол Формулы-1 высказал свое мнение о только что закончившемся сезоне Scuderia Ferrari.

«Их чемпионат мира был какой-то светотенью, заявил он. На некоторых трассах они были конкурентоспособны в квалификационных заездах, со значительно меньшим запасом бензина, и значительно менее конкурентоспособными на самой гонке.

Флавио Бриаторе рассчитывает, что сезон 2024 будет более боевым

Чтобы быть конкурентоспособными, нам надо надеяться на прогресс этой зимой. Я надеюсь от лица всех итальянцев и спорта в целом, что Ferrari сможет улучшить свои результаты, даже если победа в чемпионате мира – дело тяжелое».

Затем монакский резидент упомянул Фредерика Вассера, который только что закончил свой первый сезон в качестве директора Scuderia Ferrari. «На каждой гонке Ferrari должна как минимум восходить на подиум. Будем надеяться, что француз принесет пользу Ferrari, как я принес пользу французам».

Флавио Бриаторе: «Фредерик Вассер? Дадим ему время!»

В заключение предприниматель выразил пожелание, чтобы следующий сезон был более остросюжетным. «Я надеюсь, что в следующем сезоне будет чуть больше борьбы, иначе все будет не очень интересно. Люди хотят видеть борцов за титул, а не такое сильное господство».