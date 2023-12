Serata speciale all’opera per il Principe Alberto II e la Principessa Carolina

Sabato 16 dicembre è andata in scena all’Opera di Monte-Carlo la prima del famoso “The Phantom of the Opera”.

Il Principe Alberto II, in smoking, e la Principessa Carolina, in un elegantissimo abito blu, hanno assistito a una grande prima. Sebbene non sia mai andato in scena in Francia, “The Phantom of the Opera” (Il fantasma dell’Opera) è stato presentato per la prima volta a Monaco, con ben 20 repliche fino a domenica 31 dicembre. L’iniziativa è di Cecilia Bartoli, la nuova direttrice dell’Opera di Monte-Carlo.

Si terranno 20 spettacoli nel Principato fino al 31 dicembre. ©Palazzo del Principe

Ed è proprio nella splendida cornice della Salle Garnier che è stata messa in scena la commedia originale di Andrew Lloyd Webber, vista da oltre 150 milioni di spettatori in tutto il mondo. All’inizio degli anni ’80, il compositore ha adattato per il palcoscenico l’omonimo racconto di Gaston Leroux. La storia racconta di Christine Daaé, una ballerina dell’Opera di Parigi con grandi doti canore. Il suo maestro di canto è un compositore di talento che lavora nell’ombra e che lei non ha mai incontrato. Per Christine è un “angelo della musica”, per altri è il “fantasma dell’opera”, un uomo mascherato che si aggira nelle oscurità del teatro.

