Князь Альбер II и Принцесса Каролина на премьере в Опере Монте-Карло

В субботу, 16 декабря, в Зале Гарнье состоялась долгожданная премьера знаменитого мюзикла «Призрак оперы».

Князь Альбер II облачился в строгий смокинг, а принцесса Каролина остановила свой выбор на элегантном синем платье. Члены правящей семьи не скрывали своих впечатлений от грандиозной премьеры. Стоит отметить, что «Призрак оперы» никогда не ставился во Франции, что делает его постановку в Монако особенно значимой. Поклонники мюзикла смогут оценить его до 31 декабря благодаря новому директору Оперы Чечилии Бартоли, которая запланировала около 20 представлений.

До 31 декабря занавес «Призрака оперы» поднимется не менее 20 раз. © Княжеский дворец

Оригинальный мюзикл Эндрю Ллойда Уэббера, завоевавший сердца более 150 миллионов зрителей по всему миру, впервые был представлен в легендарном Зале Гарнье. В начале 1980-х годов Уэббер взял за основу одноимённый романа Гастона Леру. В центре сюжета — Кристина Даэ, дебютирующая в Парижской опере, и ее таинственный учитель — талантливый композитор, известный Кристине как «ангел музыки», а для остальных — «призрак оперы», загадочный человек в маске, скрывающийся в темных уголках здания.

Принцесса Каролина на презентации программного обеспечения для химиотерапии в Госпитале Княгини Грейс