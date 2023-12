Soirée inédite à l’opéra pour le Prince Albert II et la Princesse Caroline

La première représentation du célèbre « The Phantom of the Opera » était donnée à l’Opéra de Monte-Carlo ce samedi 16 décembre.

Un smoking et une robe bleue, tout deux très élégants, étaient de mises pour le Prince Albert II et la Princesse Caroline, qui ont profité d’une grande première. Alors qu’il n’a jamais été donné en France, « The Phantom of the Opera » est présenté pour la première fois à Monaco avec pas moins de 20 représentations jusqu’au dimanche 31 décembre, à l’initiative de Cecilia Bartoli, la nouvelle directrice de l’Opéra de Monte-Carlo.

20 représentations seront données en Principauté jusqu’au 31 décembre. ©Palais Princier

Et c’est dans le bel écrin de la Salle Garnier qu’a été jouée la comédie originale d’Andrew Lloyd Webber, vue par plus de 150 millions de spectateurs dans le monde. Dès le début des années 80, le compositeur se charge d’adapter à la scène un récit du même nom de Gaston Leroux, dans lequel le personnage de Christine Daaé connaît des débuts triomphants à l’Opéra de Paris. Elle a pour professeur un compositeur talentueux qui œuvre dans l’ombre et qu’elle n’a donc jamais vu. Pour Christine, il est un « ange de la musique » ; pour les autres, il est le « fantôme de l’opéra », un homme masqué qui rôde dans les tréfonds du bâtiment.

