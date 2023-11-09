Принцесса Каролина на открытии нового программного обеспечения для химиотерапии в Госпитале Княгини Грейс

Появление программы Onco Safety стало возможным благодаря содействию аптеки и отдела по работе с информационными системами - © Маню Витали / Управление по связям с общественностью

Данное обеспечение используется в амбулаторном отделении с мая 2023 года.

Onco Safety создана для поддержки медицинских команд в обеспечении безопасности лечения, оно обеспечивает корректное применение препаратов для каждого пациента, точное дозирование, метод и время введения. Этот инновационный подход был торжественно открыт Принцессой во вторник, 7 ноября

На практике Onco Safety улучшает обмен данными между инфузионными насосами у кроватей пациентов и системой назначения химиотерапии в больнице. Медсестры используют систему штрих-кодов для верификации соответствия лечебного плана, после чего насосы получают инструкции для внутривенного введения прямо из медицинского предписания.

В больнице Монако проводится более 8000 химиотерапевтических процедур в амбулаторных и стационарных условиях. — © Маню Витали / Управление по связям с общественностью

Продажа сигарет в Монако скоро будет запрещена лицам младше 18 лет?

Финансирование программного обеспечения было осуществлено благодаря пожертвованию в размере 130 000 евро от Gemluc (Объединение монегасских предприятий в борьбе против рака), почётным председателем которого является Принцесса Каролина. «Наша организация долгое время находится в лидерах благодаря лояльности спонсоров и особой философии: каждый пожертвованный евро направляется непосредственно на борьбу с раком. Мы не несем текущих расходов, что и выделяет нас на фоне других», — поделился в интервью Monaco Info заместитель председателя совета директоров Gemluc Бенуа Полмье (Benoit Paulmier).